Kiara Rodríguez, tras no ganar los Premios Laureus 2026: "Estar nominada ya es una victoria" (Video)

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes conocer Kiara Rodríguez hace historia como la primera ecuatoriana nominada a los Premios Laureus 2026 en Nueva York.



La paratleta de Guayaquil destaca tras ganar tres oros mundiales en 2025 y alcanzar la élite deportiva.



Rodríguez reacciona en Instagram tras la gala de los Óscar del Deporte'.

La élite del deporte mundial se dio cita para celebrar lo mejor del año, y por primera vez, la bandera de Ecuador flameó en la categoría de Mejor Deportista con Discapacidad. La paratleta Kiara Rodríguez hizo historia al situarse entre las seis finalistas de los Premios Laureus 2026, un hito sin precedentes que ratifica su estatus como referente global.

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Aunque el galardón recayó finalmente en el nadador brasileño Gabriel Araújo, la presencia de la guayaquileña en la lista corta —los denominados 'Óscar del Deporte'— representa una victoria simbólica para el paradeporte nacional. Su nominación fue el resultado de una temporada 2025 impecable, donde se consagró con tres medallas de oro en los Mundiales de Paratletismo, consolidando un dominio absoluto en las pistas.

"Un sueño cumplido": Las palabras de Kiara Rodríguez

A través de un video compartido en sus redes sociales, la deportista expresó su sentir tras la gala, mostrando una madurez deportiva que trasciende los resultados.

"Estar nominada ya es una victoria. No siempre se trata de ganar un premio... sino de todo lo que superaste para llegar hasta aquí. Hoy me llevo algo más grande: crecimiento, experiencia y orgullo. Y esto, apenas comienza", comentó Kiara en su cuenta de Instagram.

Kiara Rodríguez es campeona de los juegos Paralímpicos.CORTESIA

Además, Rodríguez envió un mensaje de gratitud y motivación: "Gracias a todos por el apoyo. Esto no termina aquí; el hecho de que el nombre de Ecuador esté junto al de los mejores del mundo demuestra que los sueños se cumplen con trabajo... Orgullosa de este momento".

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La inclusión de Rodríguez en los Laureus 2026 no es solo un logro individual; es el derribo de una barrera para el deporte adaptado en la región. Al competir de igual a igual con figuras de talla mundial, Kiara ha trazado una hoja de ruta para las futuras generaciones de atletas ecuatorianos.

Kiara Rodrígruez, un nuevo reconocimiento en su carrera

Más allá de la estatuilla, el 2026 quedará marcado como el año en que el paratletismo tricolor dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad de clase mundial. Con la mirada puesta en los próximos desafíos, Kiara Rodríguez regresa a casa con la certeza de que su nombre ya está grabado en los libros de oro del deporte internacional.