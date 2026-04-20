¿Christian Alemán a Emelec? La razón por la que no llegaría a reforzar al Bombillo en la LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber Christian Alemán suena para Emelec como agente libre tras salir del Bolívar por temas personales.



El fichaje de Alemán depende de la salida de Miller Bolaños y de un contacto formal del club.



Delfín de Manta buscaría repatriar al volante, quien ya destacó en el equipo manabita la temporada pasada.

En las últimas horas, el nombre de Christian Alemán ha tomado fuerza en el entorno del Club Sport Emelec, presentándose como una alternativa tras la turbulenta situación que atraviesa Miller Bolaños en la institución. Sin embargo, pese a la expectativa generada, fuentes cercanas al equipo habrían indicado que una posible incorporación del volante está, por ahora, lejos de concretarse.

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Existen dos obstáculos principales que impiden que esta operación pase de ser un rumor a una realidad:

La continuidad de Miller Bolaños: Aunque la relación entre el jugador y el club sería tensa, Bolaños mantiene un contrato vigente con el Bombillo. Mientras no se defina su desvinculación oficial, la llegada de un sustituto directo en su posición se mantiene estancada.

Aunque la relación entre el jugador y el club sería tensa, Bolaños mantiene un contrato vigente con el Ausencia de contactos oficiales: Contrario a lo que se especula en redes sociales, la directiva eléctrica no ha establecido comunicación con el entorno de Alemán. A día de hoy, los representantes del Bombillo no se han pronunciado por una negociación en curso ni una propuesta formal sobre la mesa.

Christian Alemán, atacante ecuatoriano que en 2026 jugó en Bolívar.Cortesía

Christian Alemán se encuentra actualmente en condición de agente libre tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el Bolívar de Bolivia, decisión motivada por razones de índole personal. Esta versión no ha sido ratificada de manera oficial.

Alemán, un fichaje sin costo en su transacción

Al no requerir el pago de una prima de transferencia, su ficha resulta atractiva en términos económicos para cualquier club, ya que la negociación se limitaría exclusivamente al acuerdo salarial. No obstante, Emelec aún debe definir si el jugador encaja en la planificación deportiva del cuerpo técnico para la presente temporada.

¿Delfín ca por Christian Alemán?

Mientras el futuro de Alemán en Guayaquil es incierto, otro club observa de cerca sus pasos: Delfín de Manta. El mediocampista dejó una huella positiva en su reciente paso por el conjunto cetáceo, donde fue pieza clave para asegurar la permanencia del equipo en la Serie A el año pasado. Por ello, la dirigencia manabita mantiene el interés en repatriar al jugador, lo que podría convertir al cuadro de Manta en un competidor directo en caso de que Emelec decida formalizar algún acercamiento.

La directiva azul tiene la palabra. En las próximas horas se espera que definan si el nombre de Palmerita es realmente una prioridad o si simplemente quedará como una opción de mercado que no logró prosperar.