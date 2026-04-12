Con error de Moisés Caicedo, Chelsea es goleado por Manchester City en la Premier League (Video)

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Chelsea cayó 0-3 ante el City en Stamford Bridge, arriesgando su cupo a la Europa League tras tres derrotas consecutivas.



Moisés Caicedo, capitán de los Blues, cometió un error clave en el tercer gol; Manchester City acecha ahora al Arsenal.



El equipo de Rosenior defenderá su sexto puesto ante el Manchester United el próximo sábado para frenar el asedio rival.

El escenario se pone cuesta arriba para los Blues. La derrota (3-0) de Chelsea en Stamford Bridge ante Manchester City no solo significó su tercera caída consecutiva en la Premier League, sino también pone en riesgo de perderse el cupo a torneo internacional en la próxima temporada.

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Con el ecuatoriano Moisés Caicedo como capitán, el equipo dirigido por Liam Rosenior, perdió un partido clave para sus aspiraciones en la liga inglesa. Mientras tanto, los Citizens 'agarran vuelo' y se aproximan al líder, Arsenal, donde juega el compatriota Piero Hincapié, que 'resbaló' (2-1) con Bournemouth.

El conjunto londinense continúa estacionado en la sexta posición (48 puntos), la que otorga boleto a Europa League, sin embargo, Brentford y Everton (ambos con 47) les 'pisan los talones' dos casilleros más abajo. Asimismo, Brighton y Sunderland (46) tampoco se descartan por esa pelea.

Manchester City goleó 3-0 a Chelsea en Stamford Bridge.DANIEL HAMBURY

El duelo contra el City evidenció el mal momento de Chelsea. Los goles de Nico O'Reilly (minuto 51), Marc Guéhi (57') y Jeremy Doku (68') sentenciaron el compromiso de la jornada 32 a favor del equipo del técnico Pep Guardiola.

El error de Moisés Caicedo para el gol de Manchester City

La mañana de este domingo 12 de abril en Stamford Bridge fue mucho más amarga para la afición ecuatoriana tras el error de Niño Moi en el tercer tanto de Manchester. El guardameta Robert Sánchez lo asistió al volante tricolor, quien recibió el balón en medio de la marca de tres rivales, perdió la posesión y fue aprovechada para la anotación de Doku.

Posibilidades de Manchester City en la Premier League

Guardiola y sus dirigidos apuntan a lo más alto y están cerca. Con el triunfo sumaron 64 unidades, a 6 de distancia de los Gunners que tienen 70. No obstante, el 'comodín' para Manchester City es que tiene un partido por jugar y que, en la siguiente fecha, lo recibe al líder en el Etihad Stadium. Se puede acortar esa diferencia.

El próximo encuentro entre los Citizens y Arsenal reaviva mucho más el interés de los aficionados debido a que en marzo se quedaron con la Copa de la Liga (2-0). Tiene tinte de revancha para los Gunners.

Por su parte, Rosenior tendrá que girar la página y enrutar al Chelsea de Caicedo a un mejor momento en la recta final de la temporada para asegurar el cupo a Europa o Champions League. El siguiente sábado, vuelve a ser local, ahora para recibir a Manchester United.

Chelsea vs Manchester City | Resumen del partido