Caso de pescadores que denuncian ataque de militares de EE.UU. podría llegar al Pleno: ¿cómo?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Correísmo busca llevar al Pleno de la Asamblea el caso de los pescadores de Manabí que habrían sido atacados por militares de Estados Unidos.

El legislador Fernando Cedeño impulsa una resolución para fiscalizar el incidente y exige información a la Cancillería.

Revolución Ciudadana necesita al menos 77 votos para tratar el tema en el Pleno.

El correísmo busca que el caso de los pescadores afectados por un presunto ataque a pescadores que salieron desde la costa de Manabí sea tratado en el Pleno de la Asamblea.

El legislador de la Revolución Ciudadana, Fernando Cedeño, ingresó un pedido de cambio del orden del día para la sesión del 14 de abril de 2026.

“Como asambleísta por Manabí, tierra de los pescadores que hoy claman justicia, presenté solicitud de cambio del orden del día para la sesión del Pleno del 14 de abril: es nuestra obligación constitucional fiscalizar y actuar con firmeza”, indicó Cedeño.

Esta acción se suma a una anterior en la que el mismo Cedeño, junto a sus coidearios María Gabriela Molina, Lenin Barreto, Guido Mendoza y Bertha Vélez, envió una solicitud de información a la canciller Gabriela Sommerfeld.

El objetivo de ese pedido fue que brinde detalles sobre "los hechos ocurridos con la embarcación pesquera 'Don Maca'", la cual zarpó del puerto de Manta el pasado 17 de marzo y fue atacada por militares de Estados Unidos, según han denunciado los pescadores ecuatorianos.

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Según el oficio enviado, los legisladores correístas señalan que la embarcación "fue declarada como desaparecida el 26" del mismo mes y sus tripulantes fueron rescatados por patrullas navales de El Salvador el 2 de abril.

Los parlamentarios buscan fiscalizar los hechos denunciados por 20 pescadores ecuatorianos, quienes habrían sido "interceptados, atacados y detenidos por fuerzas militares de Estados Unidos", según lo plantearon en el oficio enviado.

¿Qué propone la Revolución Ciudadana?

El asambleísta Cedeño propone que se trate una resolución para disponer la fiscalización de los incidentes ocurridos con las embarcaciones pesqueras ‘Don Maca’, ‘Negra Francisca Duarte II’ y ‘Fiorella’.

Para ello, primero es necesario que el pedido de cambio del orden del día se ubique entre los tres permitidos. Para definir cuáles se tratan y se someten a votación en el Pleno se toma en cuenta la fecha y hora de ingreso de la solicitud.

Si se cumple ese requisito y se plantea el tratamiento de la resolución en el Pleno, el correísmo requiere al menos 77 votos para que el punto sea incluido y la misma cantidad para que la moción sea aprobada. La Revolución Ciudadana, por sí sola, no cuenta con ese número de votos.