Haití, "consternado" por la muerte de al menos 30 personas en monumento

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su profunda consternación tras la muerte de al menos 30 personas en la Ciudadela Laferrière.



El trágico incidente ocurrió el sábado, cuando una gran multitud se congregó en el lugar debido a festividades tradicionales, lo que provocó una estampida.

Según informes preliminares, decenas de personas resultaron heridas y varias permanecen desaparecidas.

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su "profunda consternación" por el "trágico incidente" en el que murieron al menos 30 personas el sábado en el monumento Ciudadela Henri o Laferrière, y aseguró que las autoridades se han movilizado para atender a los afectados.

"Todas las autoridades competentes están plenamente movilizadas y en estado de máxima alerta para prestar, sin demora, la asistencia, la atención y el apoyo necesarios a las personas afectadas, así como a sus familiares", afirmó Fils-Aimé este domingo 12 de abril, a través de un comunicado.

Decenas de personas resultaron heridas y algunas se encuentran desaparecidas, según los informes preliminares de las autoridades de socorro que hicieron presencia en la Ciudadela Henri, ubicada en la localidad de Milot, a unos 25 kilómetros de Cap-Haitinien, la segunda ciudad en importancia en el país.

El Gobierno afirmó que sigue la situación con la mayor atención y llamó a la población a mantener la calma y la prudencia, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso destinadas a esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.

Casos de asfixia

La dirección de Protección Civil estableció que, debido a la presencia de muchas personas en el lugar, en determinado momento se produjo una estampida con "numerosos" casos de asfixia y pérdidas de conciencia.

La Ciudadela Henri es una enorme fortaleza construida a principios del siglo XIX, pocos años después de la independencia haitiana de Francia.

El lugar contó el sábado con una mayor afluencia de personas debido a las festividades tradicionales.

Por su parte, la Comisión Municipal de Cap-Haitien se declaró en estado de alerta permanente y afirmó haber enviado una ambulancia y equipos de apoyo para contribuir a las operaciones de rescate, evacuación y atención a las víctimas.

También, el Ayuntamiento de Milot informó que se han tomado todas las medidas necesarias, en coordinación con las autoridades departamentales y nacionales, para proporcionar una asistencia rápida, un acompañamiento adecuado y un apoyo a las víctimas.

"Las autoridades municipales siguen plenamente movilizadas y siguen la evolución de la situación con la mayor atención. Hacen un llamamiento a la población para que mantenga la calma, actúe con prudencia y respete las instrucciones emitidas por las instancias competentes a la espera de los resultados de las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de esta tragedia", dijo el Ayuntamiento en un comunicado.