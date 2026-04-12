¿Elecciones 2026 o 2027? La discusión en el CNE al actualizar el manual de debates para seccionales

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

¿Elecciones 2026 o 2027? El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se enfrascó en la discusión sobre si el manual para los debates de aspirantes a las alcaldías y prefecturas del país debía llevar la fecha de 2026 o 2027. El adelanto de los comicios volvió a provocar un choque en el seno del cuerpo colegiado.

Para la tarde de este 12 de marzo de 2026, el CNE tenía prevista la aprobación del manual de debates. Cabe recordar que es un requisito que el órgano electoral organice estos encuentros días antes de las votaciones y durante la campaña electoral.

La pugna en el Pleno por las fechas

La consejera Elena Nájera planteó que el manual no debía llevar la fecha 2027, sino 2026. Argumentó que el propio CNE ya había aprobado la actualización de la fecha de votaciones, que pasó del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026.

El CNE está obligado a la organización de debates entre los aspirantes a la Presidencia de la Repúbñca, acladias y prefecturas.Cortesía: CNE.

En un inicio, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, respaldó la moción para votar ese cambio. Sin embargo, el vocal José Merino sostuvo que el sufragio es solo un hito del calendario y que el proceso integral concluye en 2027, con la posesión de las autoridades.

Es decir, el CNE volvió a entrampase en la discusión sobre si votaciones y elecciones son o no lo mismo. Para Merino, mantener la fecha es clave, ya que cambiarla implicaría aceptar que existen elecciones anticipadas, algo que —según su criterio— no ha ocurrido.

La consejera Nájera insistió en su postura y sostuvo que la discusión respondía a un juego de palabras. Además, cuestionó nuevamente la decisión de adelantar la fecha de votación, pues el informe que sirvió de base —remitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos— hablaba únicamente de probabilidades.

Al final, Pita coincidió con Merino y retiró su apoyo a la moción de Nájera. Esto impidió que se vote para definir la fecha del manual y, en consecuencia, del proceso electoral en curso.

Sobre los debates

El CNE actualizó el reglamento y el manual que orientan la organización de los debates electorales. “Estos instrumentos establecen los lineamientos técnicos y metodológicos para la realización de 45 debates correspondientes a dignidades locales: 21 para prefecturas y 24 para alcaldías, que se desarrollarán del 12 al 26 de noviembre de 2026, conforme al calendario electoral”, señaló la entidad.

También informó que la metodología contempla que cada encuentro se estructure en cuatro ejes temáticos definidos por el Comité Nacional de Debates Electorales.