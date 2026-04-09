Parroquias rurales de Quito deberán elegir un concejal más en las próximas elecciones

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber En el Distrito Metropolitano de Quito existen 33 parroquias rurales, que en noviembre próximo deberán elegir un concejal más



El ajuste responde al crecimiento poblacional en esas zonas y busca equilibrar su representación en decisiones locales

Las parroquias rurales de Quito tendrán mayor peso en el Concejo Metropolitano. El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó la distribución de circunscripciones en varios cantones del Ecuador y, en el caso de la capital, se aumentó de seis a siete el número de ediles rurales.

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El cambio no altera el total de integrantes del Concejo, que se mantiene en 21, pero sí modifica su composición: ahora serán 14 concejales urbanos y siete rurales, en lugar de los 15 urbanos y seis rurales que regían hasta ahora.

La decisión responde a criterios de proporcionalidad y crecimiento poblacional. Diego Cevallos, de Gobernanza Local EC, explica que este ajuste está directamente relacionado con el aumento de habitantes en las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

“Si crece la población en estos territorios, también debe crecer su representación política”, señala.

El número corresponde a un Distrito Metropolitano

Quito mantiene 21 concejales desde 2014, más el alcalde. Antes de ese año, el Cabildo estaba conformado por 15 concejales y el alcalde, con un total de 16. Luego, el número se amplió, ya que los distritos metropolitanos pueden tener entre 21 y 25 ediles, dependiendo de su población.

Este criterio se basa en el Código de la Democracia, que diferencia a los municipios de los distritos metropolitanos. Mientras los primeros tienen un tope de 15 concejales, los segundos cuentan con mayor flexibilidad en función de su tamaño poblacional.

Desde entonces, el número total de concejales en Quito no ha variado, pero sí su distribución interna.

El domingo 29 de noviembre de 2026, Ecuador acudirá a las urnas para elegir a 5.742 autoridades principales en todo el país.

En esta jornada electoral se designarán prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales, así como a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), junto con sus respectivos suplentes.