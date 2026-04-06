Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

concejo metropolitano de Quito
Referencia. El Concejo Metropolitano de Quito tiene 21 ediles para conformar el Concejo MetropolitanoARCHIVO

CNE actualizó número de concejales a elegir: Así aumentaron escaños en 10 cantones

En capitales de las principales provincias del país se mantiene el número de ediles pero hay cambios entre urbanos y rurales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el número de circunscripciones para la elección de concejales urbanos y rurales. En ciudades como Quito, el total de ediles se mantiene, pero cambió la distribución entre urbanos y rurales; en otros cantones, como Machala y Esmeraldas, se elegirán más concejales.

(NO TE PIERDAS: Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas)

La organización de las seccionales de 2026 avanza. Esto, después de que el CNE ajustó el calendario y adelantó la fecha de votación al 29 de noviembre de 2026. Como parte de las etapas previas, el organismo actualizó los escaños para la dignidad de concejal en 17 cantones del país.

RELACIONADAS

“El Pleno del CNE aprobó la delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, que por su mayor población eligen estas dignidades mediante esta división territorial”, indicó el órgano electoral.

Los cambios tras la actualización

Del total de cantones en los que se revisó el número de concejales urbanos y rurales, en 10 aumentó la cantidad de ediles. En todos los casos se sumaron dos escaños para conformar los concejos cantonales.

En estos cantones aumentará el número de concejales:

  • Machala: de 11 a 13 concejales
  • Esmeraldas: de 9 a 11 concejales
  • Daule: de 9 a 11 concejales
  • Durán: de 11 a 13 concejales
  • Ibarra: de 9 a 11 concejales
  • Quevedo: de 9 a 11 concejales
  • Portoviejo: de 11 a 13 concejales
  • Rumiñahui: de 7 a 9 concejales
  • La Libertad: de 7 a 9 concejales
  • Santo Domingo: de 13 a 15 concejales
RAUL CHAVEZ, LUISA GONZALEZ, GUILLERMO CHURUCHUMBI Y GUSTAVO VALLEJO

Partidos obligados a definir sus cartas en cuatro meses

Leer más

En los principales cantones del país, el número de ediles se mantiene, aunque se reconfigura la distribución entre representantes urbanos y rurales

Por ejemplo, Quito perdió un concejal urbano y sumó uno rural. Lo mismo ocurrió en Cuenca; en Guayaquil, en cambio, se conserva la misma composición: 14 urbanos y 1 rural.

El CNE recordó: “El domingo 29 de noviembre de 2026 se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales”.

A esta jornada se sumará la elección de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Santiago San Miguel regresa con 'Me quedé en los 80' en la FM

  2. Texas declara el 'Día de Peso Pluma' y lo homenajea con la llave de la ciudad

  3. Libros que se leen con el volumen al tope: 5 títulos sobre música

  4. Renuncia en Guayas: los retos que enfrenta Carlos Serrano al asumir la Prefectura

  5. Marcela Aguiñaga deja el cargo: los proyectos que quedan en riesgo

LO MÁS VISTO

  1. Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas

  2. Cuenta bancaria de Progen que recibió $110 millones de Celec registra 0 dólares

  3. Samsung rompe la barrera: Galaxy S26 ahora podrá compartir archivos con AirDrop

  4. Feriado en Ecuador: las dos caras del feriado en playas de Manta y Esmeraldas

  5. Cacao en Ecuador: del boom de precios a la caída, con costos que amenazan al sector

Te recomendamos