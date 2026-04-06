CNE actualizó número de concejales a elegir: Así aumentaron escaños en 10 cantones

En capitales de las principales provincias del país se mantiene el número de ediles pero hay cambios entre urbanos y rurales

Referencia. El Concejo Metropolitano de Quito tiene 21 ediles para conformar el Concejo Metropolitano

El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el número de circunscripciones para la elección de concejales urbanos y rurales. En ciudades como Quito, el total de ediles se mantiene, pero cambió la distribución entre urbanos y rurales; en otros cantones, como Machala y Esmeraldas, se elegirán más concejales.

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La organización de las seccionales de 2026 avanza. Esto, después de que el CNE ajustó el calendario y adelantó la fecha de votación al 29 de noviembre de 2026. Como parte de las etapas previas, el organismo actualizó los escaños para la dignidad de concejal en 17 cantones del país.

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“El Pleno del CNE aprobó la delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, que por su mayor población eligen estas dignidades mediante esta división territorial”, indicó el órgano electoral.

Los cambios tras la actualización

Del total de cantones en los que se revisó el número de concejales urbanos y rurales, en 10 aumentó la cantidad de ediles. En todos los casos se sumaron dos escaños para conformar los concejos cantonales.

En estos cantones aumentará el número de concejales:

Machala: de 11 a 13 concejales

Esmeraldas: de 9 a 11 concejales

Daule: de 9 a 11 concejales

Durán: de 11 a 13 concejales

Ibarra: de 9 a 11 concejales

Quevedo: de 9 a 11 concejales

Portoviejo: de 11 a 13 concejales

Rumiñahui: de 7 a 9 concejales

La Libertad: de 7 a 9 concejales

Santo Domingo: de 13 a 15 concejales

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En los principales cantones del país, el número de ediles se mantiene, aunque se reconfigura la distribución entre representantes urbanos y rurales.

Por ejemplo, Quito perdió un concejal urbano y sumó uno rural. Lo mismo ocurrió en Cuenca; en Guayaquil, en cambio, se conserva la misma composición: 14 urbanos y 1 rural.

El CNE recordó: “El domingo 29 de noviembre de 2026 se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales”.

A esta jornada se sumará la elección de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.

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