CNE actualizó número de concejales a elegir: Así aumentaron escaños en 10 cantones
En capitales de las principales provincias del país se mantiene el número de ediles pero hay cambios entre urbanos y rurales
El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el número de circunscripciones para la elección de concejales urbanos y rurales. En ciudades como Quito, el total de ediles se mantiene, pero cambió la distribución entre urbanos y rurales; en otros cantones, como Machala y Esmeraldas, se elegirán más concejales.
(NO TE PIERDAS: Marcela Aguiñaga anuncia su renuncia a la Prefectura del Guayas)
La organización de las seccionales de 2026 avanza. Esto, después de que el CNE ajustó el calendario y adelantó la fecha de votación al 29 de noviembre de 2026. Como parte de las etapas previas, el organismo actualizó los escaños para la dignidad de concejal en 17 cantones del país.
“El Pleno del CNE aprobó la delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, que por su mayor población eligen estas dignidades mediante esta división territorial”, indicó el órgano electoral.
Los cambios tras la actualización
Del total de cantones en los que se revisó el número de concejales urbanos y rurales, en 10 aumentó la cantidad de ediles. En todos los casos se sumaron dos escaños para conformar los concejos cantonales.
En estos cantones aumentará el número de concejales:
- Machala: de 11 a 13 concejales
- Esmeraldas: de 9 a 11 concejales
- Daule: de 9 a 11 concejales
- Durán: de 11 a 13 concejales
- Ibarra: de 9 a 11 concejales
- Quevedo: de 9 a 11 concejales
- Portoviejo: de 11 a 13 concejales
- Rumiñahui: de 7 a 9 concejales
- La Libertad: de 7 a 9 concejales
- Santo Domingo: de 13 a 15 concejales
Partidos obligados a definir sus cartas en cuatro mesesLeer más
En los principales cantones del país, el número de ediles se mantiene, aunque se reconfigura la distribución entre representantes urbanos y rurales.
Por ejemplo, Quito perdió un concejal urbano y sumó uno rural. Lo mismo ocurrió en Cuenca; en Guayaquil, en cambio, se conserva la misma composición: 14 urbanos y 1 rural.
El CNE recordó: “El domingo 29 de noviembre de 2026 se elegirán 5.742 autoridades principales: prefectos y viceprefectos; alcaldes; concejales urbanos y rurales; vocales de juntas parroquiales rurales”.
A esta jornada se sumará la elección de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!