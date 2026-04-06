Cambio de domicilio electoral en Ecuador: requisitos y fecha límite

La plataforma se habilitará desde este miércoles 8 de abril para hacer el cambio de domicilio electoral

El cambio de domicilio electoral se habilitará este miércoles 8 de abril.

Las elecciones seccionales en Ecuador se adelantaron debido a las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, que podrían provocar inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y otros desastres naturales que afecten los recintos electorales y pongan en riesgo el derecho al voto.

RELACIONADAS NASA revela por primera vez la cara oculta de la Luna

Ante esta situación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitará el cambio de domicilio electoral, permitiendo que los ciudadanos puedan sufragar si han cambiado de residencia.

¿Hasta cuándo puedo realizar el cambio?

La plataforma del CNE se habilitará desde este miércoles 8 y permanecerá así hasta el próximo viernes 17 de abril de 2026.

¿Cómo hacer el cambio de domicilio electoral?

Ingresa a la página oficial del CNE

Ingresar a la sección Trámites y servicios.

Clic en Servicios ciudadanos.

Selecciona Cambio de domicilio nacional y exterior.

Crear una cuenta de usuario.

Valida la cuenta con la cédula y una fotografía portando el documento

¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador? Fechas y días de descanso Leer más

Existen tres formas de registrar el nuevo domicilio electoral: seleccionando la provincia, cantón y parroquia para definir la zona electoral; ubicando la dirección en un mapa interactivo; o ingresando el código único de la planilla de energía eléctrica, para que el sistema identifique automáticamente la dirección.

Este servicio es gratuito y se encuentra disponible las 24 horas del día, lo que facilita a la ciudadanía la actualización de su información electoral de manera ágil y oportuna.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO