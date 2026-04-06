NASA revela por primera vez la cara oculta de la Luna

La misión Artemis II captó la primera fotografía de la cara oculta de la Luna, un hito histórico en la exploración espacial

Imagen que muestra una fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II.

Este domingo 5 de abril, la NASA publicó una fotografía inédita de la cara oculta de la Luna, tomada por la tripulación de la misión Artemis II. La imagen, captada el sábado, muestra al satélite natural con el Polo Sur apuntando hacia arriba y una vista completa de la cuenca Oriental, nunca antes observada en su totalidad por ojos humanos.

La misión Artemis II llegará este lunes a la órbita lunar, convirtiéndose en la primera misión tripulada en hacerlo en más de 50 años. La tripulación está compuesta por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes recorrerán la mayor distancia jamás alcanzada desde la Tierra: 406.773 kilómetros.

Astronautas maravillados con la experiencia

En una entrevista realizada desde el espacio por el canal estadounidense NBC, los astronautas confirmaron que ya han visto la cara oculta de la Luna. Christina Koch, la primera mujer en participar en una misión de este tipo, expresó su emoción: “Anoche tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular”.

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La entrevista, considerada la más lejana jamás realizada, se efectuó a unos 287.000 kilómetros de la Tierra. Los astronautas compartieron su asombro por la experiencia y señalaron que la vista del satélite natural les hizo perder la noción del tiempo. “El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas”, comentó Hansen, destacando la magnitud histórica del momento.

Preparativos para el sobrevuelo

La tripulación de Artemis II se prepara para un sobrevuelo de seis horas sobre la cara oculta de la Luna este lunes. Durante este lapso, la nave Orión perderá comunicación por radio con el centro de control en Houston durante unos 40 minutos, un procedimiento previsto y controlado por la NASA.

El sábado, Koch y Hansen tomaron el control de la nave durante 41 minutos para evaluar distintos modos de propulsión y maniobra en el espacio profundo. Estas pruebas serán repetidas por Wiseman y Glover el miércoles. Además, los astronautas recibieron objetivos de observación lunar que serán fotografiados y analizados durante el sobrevuelo.

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Un regreso histórico a la órbita lunar

Artemis II no tiene previsto alunizar, pero representa un paso fundamental hacia futuras misiones que sí lo harán. Tras diez días de viaje, la cápsula Orión regresará a la Tierra y se zambullirá en el mar frente a la costa de San Diego el próximo viernes.

La misión simboliza el regreso de astronautas a la órbita lunar después de más de medio siglo, con una tripulación diversa que refleja el compromiso de la NASA con la inclusión. Koch, Glover, Hansen y Wiseman se mostraron agradecidos por la oportunidad de ser parte de este hito.

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“Es realmente impresionante estar aquí arriba cuando miras la Luna hacia la que te diriges y la ves cada vez más cerca”, señalaron los astronautas, conscientes de que su experiencia quedará marcada en la historia de la exploración espacial.

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