Artemis II: ¿qué celulares usan los astronautas para las fotos y videos del espacio?

La NASA habilitó teléfonos para que puedan registrar en imágenes el viaje a la luna

La misión Artemis II sigue con su rumbo a la luna y día a día los cuatro astronautas cuentan más sobre su experiencia y envían fotos e imágenes de su viaje. Lo hacen con celulares que la NASA les entregó para que pudieron captar paso a paso esta aventura lunar.

Esto es un hito ya que es primera vez en la historia que se autoriza el uso de teléfonos inteligentes en tripulantes para una misión de la NASA. Antes los protocolos de dicha organización lo impedían, pero han cambiado.

¿Qué celulares son los que viajaron en el Artemis II?

Eso sí, la agencia aclaró que los dispositivos móviles no pueden conectarse a internet ni usar Bluetooth. Los astronautas tienen iPhone 17 Pro Max, el celular más reciente de la empresa Apple y su función principal es tomar fotos y hacer videos de la misión hacia la luna.

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Gracias a eso, los astronautas han logrado sacar imágenes inéditas tanto de la cápsula Orión, donde ellos están, como del espacio exterior. El proceso de aprobación de celulares en la misión duró 4 etapas que fueron realizadas por la NASA, Apple no tuvo que ver en ese proceso de adaptación de los iPhone para el viaje espacial.

¿Por dónde va la cápsula Orión?

Este domingo 5 de abril, la nave espacial Orión superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar. Que debería darse al mediodía día de este lunes, según los cálculos que se han hecho.

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Hasta ahora la misión no ha tenido inconvenientes mayores y se está cumpliendo con los tiempos establecidos. Solo se ha reportado algunas dificultades con el inodoro que los astronautas usan dentro de la nave.

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