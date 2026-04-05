Artemis II se acerca a la cara oculta de la Luna

La agencia espacial de EE.UU. publicó fotos tomadas por la tripulación Artemis II que va hacia la Luna.

Los astronautas de Artemis II han contemplado partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano, informaron este 5 de abril de 2026 los miembros de la tripulación, cuando su nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

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Tras un exitoso despegue desde Florida el 1 de abril, la tripulación se dirige ahora a toda velocidad hacia la Luna, a unos 400.000 km de la Tierra, es decir, mil veces más lejos que la Estación Espacial Internacional (ISS), y deberían llegar a las inmediaciones lunares el lunes, una primicia en más de medio siglo.

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La agencia espacial estadounidense publicó este 5 de abril una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible. “Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos”, dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya fue fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el “Gran Cañón” de la Luna.

“Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo”, dijo Koch durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

Un récord por el viaje más lejos de la Tierra

El próximo gran hito se espera la madrugada del 6 de abril, momento en el que los astronautas entrarán en la “esfera de influencia lunar”, donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Si todo transcurre sin contratiempos, cuando la nave Orion gire alrededor de la Luna los astronautas -los estadounidenses Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen- podrían batir un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano hasta ahora.

“Gracias a ustedes y a todo el equipo en tierra por perpetuar el legado de Apolo con Artemis. Buen viaje y regreso seguro”, les deseó el astronauta del programa Apolo Charles Duke, que hoy tiene 90 años.

El estadounidense es uno de los últimos hombres que se aventuraron hasta el astro, en 1972. Desde entonces, ningún ser humano se había acercado a él.

En la foto de la tripulación de Artemis se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible. Foto: AFP

Planes de sobrevuelo revisados

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una demostración de pilotaje manual y ha revisado su plan de sobrevuelo lunar, incluido el repaso de los accidentes geográficos que deberán analizar y fotografiar durante el tiempo que estén orbitando la Luna.

Antes, los astronautas habían comenzado el día con una comida que incluía huevos revueltos y café, dijo la NASA, y se habían despertado con la canción “Pink Pony Club”, el éxito pop de Chappell Roan.

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“La moral a bordo es alta”, dijo el comandante Reid Wiseman al centro de Control de la Misión en Houston al inicio de la jornada laboral de la tripulación.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto. Verán la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970.

Los vuelos Apolo sobrevolaron a unas 70 millas por encima de la superficie lunar, pero la tripulación de Artemis II estará a poco más de 4.000 millas en su mayor aproximación, lo que les permitirá ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

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