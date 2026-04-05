Artemis II: la misión que demuestra que la valentía humana sigue por encima de la IA

Análisis | Incluso en la era de la inteligencia artificial, la exploración depende de decisiones humanas, riesgo y valentía

La astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, mira por una de las ventanas de la cabina principal de la nave Orion, observando la Tierra mientras la tripulación viaja hacia la Luna.

Artemis II evidencia que, pese al avance de la IA, hay escenarios donde la tecnología no sustituye la toma de decisiones humanas: en entornos extremos como el espacio profundo, la capacidad de interpretar, dudar y asumir riesgos sigue siendo un factor determinante para la exploración.

Esta semana no voy a hablar de inteligencia artificial. Aunque, obviamente, es parte del proceso. Porque lo que vimos con Artemis II no se trata de máquinas. Se trata de personas.

Hay decisiones que no se toman desde la lógica, sino desde algo más profundo. Decisiones que implican irse, alejarse de todo lo conocido y confiar.

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Ir más allá, incluso cuando el riesgo es real

Artemis II —la misión que lleva a cuatro astronautas a orbitar la Luna por primera vez desde 1972, a bordo de la nave Orión— nace de eso: de la voluntad de ir más allá, incluso cuando el riesgo es real.

Hay algo muy humano en esa necesidad. En mirar el cielo y no conformarse con verlo, sino querer tocarlo. No es solo explorar por curiosidad, es hacerlo porque podemos… y porque queremos saber hasta dónde somos capaces de llegar.

Foto de la Tierra tomada desde la nave Orión de la misión Artemis II. Efe

La IA no alcanza cuando estás tan lejos

Vivimos en una época donde la inteligencia artificial responde, predice, optimiza, agiliza, resuelve. Pero hay lugares donde eso no alcanza. El espacio es uno de ellos.

Porque allá arriba no basta con que todo funcione. Aunque Orión esté diseñada para operar de forma autónoma y los sistemas puedan anticipar fallos, hace falta alguien que decida cuando algo no funciona.

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Alguien que interprete, que dude, que reaccione. Alguien que asuma el riesgo sabiendo que no hay margen para equivocarse a cientos de miles de kilómetros de la Tierra.

Y es esa condición —estar tan lejos, tan expuestos— la que hace que lo humano pese aún más.

Por eso, lo que los mantiene conectados a casa no son solo sistemas. Llevan objetos personales autorizados por la NASA: pequeños recuerdos, símbolos, fragmentos de su vida. Anclas. Una forma de recordar, a casi 400.000 kilómetros de la Tierra, por qué vale la pena ir… y, sobre todo, regresar.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II, en una imagen de archivo durante su preparación. foto: la Nasa

Lo que ninguna máquina puede replicar

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Artemis II no es solo tecnología de punta. Es entrenamiento extremo. Es gente que deja su vida en pausa para ir más allá. Y en ese gesto hay algo que ninguna máquina puede replicar: la voluntad.

Podríamos mandar robots. De hecho, lo hacemos. Pero no es lo mismo. Porque no exploramos solo para llegar. Exploramos las condiciones para volver… y quedarnos.

En un mundo obsesionado con eliminar el error humano, Artemis II nos recuerda algo esencial: avanzar no es solo cuestión de capacidad y tecnología. Es cuestión de valentía. Y eso —por ahora— no lo aprende ninguna IA.

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