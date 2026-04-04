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Artemis II
Foto de la Tierra tomada desde la nave Orión de la misión Artemis II.Efe

La misión Artemis II casi a mitad de camino de hacer historia en el regreso a la Luna

La misión avanza hacia la Luna, mientras la NASA confirma que la nave mantiene su ruta y se acerca a un nuevo récord

La histórica misión Artemis II, que marca el regreso del ser humano a la Luna tras más de cinco décadas, avanza con precisión en su tercer día de trayectoria.

La cápsula Orión mantiene su ruta de vuelo sin necesidad de ajustes, luego de que la NASA confirmara que no fue necesario ejecutar la primera maniobra de corrección prevista en el cronograma.

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Rumbo a la Luna a más de 5.600 kilómetros por hora

La misión, que despegó el miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, se desplaza a una velocidad de 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, con llegada estimada para este lunes.

En su trayecto, la nave fue captada a más de 183.000 kilómetros de la Tierra y a unos 244.000 kilómetros de la Luna, evidenciando el avance sostenido del viaje.

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Artemis II
Fotografías publicadas por la NASA en su cuenta oficial de X que muestra una vista de la Tierra tomada por la tripulación del Apollo 17 en 1972 (i) junto a la última imagen capturada desde la nave Orión de la misión Artemis II el pasado 2 de abril.Efe

Un récord histórico en la distancia recorrida

La tripulación —integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— está a punto de alcanzar un hito sin precedentes.

Se espera que el lunes 6 de abril, al llegar a la cara oculta de la Luna, la misión alcance una distancia de 406.773 kilómetros desde la Tierra, superando el récord establecido por el Apolo 13 en 1970.

Sin contratiempos y con ajustes bajo control

Tras dos días de recorrido, la misión no ha registrado inconvenientes mayores. La cancelación de la maniobra de corrección refleja la precisión del trayecto inicial.

No obstante, la NASA mantiene previstos otros ajustes en caso de ser necesarios, como parte de los tres movimientos planificados para garantizar la trayectoria óptima de la nave.

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nave Orión
Imagen distribuida por la NASA que muestra a los cuatro astronautas de Artemis II dentro de la nave Orión.EFE

Una tripulación en buen estado y con alta motivación

Desde el Centro de Control de Misiones en Houston, la agencia informó que los astronautas se encuentran en buen estado y con un “gran espíritu”.

Además del trabajo técnico, dentro de la cápsula también hay espacio para momentos más distendidos, en medio de una misión que combina exigencia científica y emoción histórica.

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La misión puede seguirse en tiempo real

Para acercar la misión al público, la NASA habilitó un rastreador en tiempo real que permite seguir la ubicación de la cápsula Orión.

A través de esta herramienta, se puede conocer la velocidad, la distancia y la trayectoria del viaje, convirtiendo a Artemis II en una experiencia que también se vive desde la Tierra.

Artemis II
El comandante Reid Wiseman observa la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna.Efe
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