Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en Ecuador

La misión espacial pasará este lunes por el lado oscuro de la luna y harán historia al ir lo más lejos posible para un humano

Este lunes 6 de abril se hará historia, la misión Artemis II pasará por el lado oscuro de la luna y se convertirá en la nave tripulada que más lejos ha llegado en el espacio. Los cuatro astronautas que viajan en la cápsula Orión están listos para tomar toda la información necesaria de ese sector del satélite natural.

Tan importante es este hecho que la NASA y Netflix confirmaron que transmitirán en vivo el momento en que la nave pase por la luna, por lo que se podrá seguir este acontecimiento en Ecuador. La página oficial de la plataforma de películas y series tiene hasta una cuenta regresiva para el inicio del evento.

¿A qué hora comenzará la transmisión del Artemis II por Netflix en Ecuador?

Según indica la página de Netflix, la transmisión para nuestro país iniciará a las 12 del mediodía. Por lo que si tienes cuenta en la aplicación podrás seguir en vivo el paso del Artemis II por el lado oscuro de la luna.

¿Qué celulares usan los astronautas para tomar las fotos y videos de la luna?

Este viaje es tan importante que es primera vez en la historia que se autoriza el uso de teléfonos inteligentes en tripulantes para una misión de la NASA. Antes los protocolos de dicha organización lo impedían, pero han cambiado.

Eso sí, la agencia aclaró que los dispositivos móviles no pueden conectarse a internet ni usar Bluetooth. Los astronautas tienen iPhone 17 Pro Max, el celular más reciente de la empresa Apple y su función principal es tomar fotos y hacer videos de la misión hacia la luna.

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¿Por dónde va la cápsula Orión?

Este domingo 5 de abril, la nave espacial Orión superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar. Hasta ahora la misión no ha tenido inconvenientes mayores y se está cumpliendo con los tiempos establecidos. Solo se ha reportado algunas dificultades con el inodoro que los astronautas usan dentro de la nave.

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