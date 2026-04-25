El Ministerio de Finanzas niega que en este 2026 habrá nuevos ajustes tributarios en Ecuador

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

El Ministerio de Economía y Finanzas niega que el Gobierno ecuatoriano tenga en planes adoptar nuevos ajustes tributarios, como estrategia para alcanzar ingresos del 1,3 % del PIB en el periodo 2026-2027, y con ello cumplir una de las metas que constan en la quinta revisión del programa de crédito que el país tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así lo aclaró la cartera de Estado, este sábado 25 de abril de 2026, en un escueto comunicado, para desmentir una publicación de este Diario, que enfoca su análisis en los planes económicos, acordados con el FMI. "El Ministerio de Economía y Finanzas desmiente la información difundida por diario Expreso y aclara que no se adoptarán nuevos ajustes tributarios, como erróneamente se ha intentado sugerir", señaló la cartera de Estado.

La aclaración se da pese a que en el informe del FMI, el organismo y las autoridades ecuatorianas detallan la recomendación y el compromiso de continuar con la racionalización de los gastos tributarios, con el fin de seguir reajustando la situación fiscal, conforme a la trayectoria de consolidación del programa.

Estas medidas, dice el informe, se centran en racionalizar el gasto tributario y fortalecer la recaudación de ingresos, para generar alrededor del 1,3 % del PIB durante los años 2026 y 2027.

Según ese documento, el país no cumplió con las metas fiscales de finales de 2025 y enero de 2026, debido a menores ingresos petroleros, mayores gastos tributarios de lo previsto y los costos derivados de la reforma a los subsidios al diésel.

El propio organismo, no obstante, reconoce que el Gobierno adoptó acciones correctivas inmediatas, entre ellas la delimitación del alcance de los bienes y servicios sujetos al IVA, un ajuste que ya comenzó a aplicarse y que afecta principalmente a alimentos procesados.

¿Qué dicen los expertos?

El anuncio del Ministerio contrasta con la lectura de analistas consultados al respecto. Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, considera que los ajustes continuarán bajo la misma línea, aunque no necesariamente bajo la forma de una reforma tributaria formal. Estos vendrían vía decretos o resoluciones, como hasta ahora se ha hecho. "Yo creo que vamos a seguir viendo algunos ajustes en estas líneas para aumentar la recaudación, tratando de que sea un recargo sobre aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, que se eliminen ciertas exenciones y que se revisen temas de subsidios", afirmó.

Para Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, la meta es ambiciosa y su cumplimiento, incierto. Estima que los impuestos solo aportarían el 0,8 % del PIB de la meta general de ingresos -unos 1.106 millones de dólares- entre reformas ya implementadas y las que podrían venir. "Habría que preguntarse si realmente se conseguirán esos ingresos adicionales y si se va a poder reducir el gasto, principalmente en salarios", advirtió.