FMI alerta a Ecuador: tensiones con Colombia afectan el comercio y ponen en riesgo la energía

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber FMI advierte que tensiones con Colombia pueden afectar la economía de Ecuador.

La tasa de seguridad para las importaciones colombianas subió hasta 50 % y podría llegar al 100 %.



El Fondo señala que existe también riesgo para el suministro eléctrico por la dependencia de energía colombiana.

Las tensiones entre Ecuador y Colombia, que se originaron el 21 de enero de 2026 tras la aplicación de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas por parte del presidente Daniel Noboa, generan alertas para la economía ecuatoriana y el sector energético.

Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el apartado “Evolución macroeconómica reciente y desempeño del programa”, que es parte del informe de abril de 2026 sobre la quinta revisión del acuerdo que mantiene el país con este organismo multilateral.

En este documento, al que accedió Diario EXPRESO, el organismo señala que “los desacuerdos en materia de seguridad generaron tensiones comerciales con Colombia” y que, a inicios de 2026, estas fricciones llevaron a que Ecuador aplicara barreras comerciales a las importaciones del país vecino, mientras Colombia respondió con medidas de represalia.

Barreras comerciales y medidas

Esta situación, añade el informe del organismo multilateral, derivó en un aumento de la tasa de seguridad, que pasaron del 30 % al 50 % y desde el 1 de mayo subirán al 100 %, causando una afectación a la actividad económica transfronteriza.

El gobierno del presidente Noboa, mientras tanto, ha defendido la medida argumentando incluso un superávit comercial de $62,9 millones con Colombia entre febrero y marzo, por primera vez en 25 años.

Además, el régimen de Ecuador ha resaltado la recaudación de la tasa de seguridad, que hasta finales de marzo asciende a $46 millones, según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Aranceles de hasta 50 %

El FMI detalla que “las medidas incluyeron incrementos en los cargos a las importaciones de determinados bienes y acciones que afectaron los acuerdos de energía y transporte transfronterizos”.

Tras conocer la intención de Ecuador de aplicar una tasa de seguridad por la supuesta falta de control en la frontera, Colombia respondió el 22 de enero de 2026 suspendiendo las ventas de electricidad a Ecuador.

Días después, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, elevó en un 900 % la tarifa que cancelaba Bogotá por transportar petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Para entonces -marzo, cuando se evaluó el cumplimiento del acuerdo-, “los aranceles de importación se elevaron inicialmente al 30 % y hasta el 50 % en el primer trimestre de 2026”. Sin embargo, el presidente Noboa anunció que desde el 1 de mayo esta tarifa se elevará al 100 %.

Colombia, por su parte, denunció a mediados de febrero de 2026 a Ecuador ante la Comunidad Andina (CAN). Por su parte, Quito contestó con reclamos contra Bogotá ante el mismo organismo regional. Estos procesos se encuentran en trámite. Y días después el país vecino decidió aplicar a los productos ecuatorianos una tasa del 30 % y ahora analiza elevarla al 75 %.

El informe del Fondo dimensiona también el peso de esta relación comercial. Precisa que “las exportaciones de bienes de Ecuador hacia Colombia representaron el 2,4 % del total de exportaciones de mercancías del país en 2025, mientras que las importaciones desde Colombia equivalieron al 6,2 % del total de importaciones”.

Impacto económico y alerta energética

Tras exponer esta situación, el Fondo Monetario Internacional subraya que las “tensiones comerciales persistentes podrían tener un impacto económico adverso” para Ecuador.

A esta alerta se suma también “riesgos para el suministro energético de Ecuador”, debido a la dependencia del país de las importaciones de electricidad desde Colombia “durante los periodos de estiaje”.

No obstante, el informe señala que “este riesgo parece bajo en 2026 debido a los niveles más altos de los embalses”.

Colombia aportaba hasta 450 megavatios (MW) al sistema de generación de energía eléctrica de Ecuador, lo que representa alrededor del 8 % de la demanda nacional.

Pero, al ya no contar con este suministro, el país recurre a la generación térmica, hidroeléctrica y otras fuentes renovables, que a veces han sido insuficientes para garantizar el servicio eléctrico, aunque el gobierno ha atribuido los cortes de energía de las últimas semanas en Guayaquil, Quito, Manta y otras ciudades a factores como mantenimientos, lluvias, olas de calor y hasta una tormenta solar.