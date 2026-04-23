Toque de queda en Ecuador: así operarán restaurantes y bares en Quito desde el 3 mayo

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los locales cerrarán entre las 21:30 y 22:00 para cumplir con la restricción.



El sector prevé una caída de al menos 40 % en ventas durante mayo.



Bares y gastropubs deberán dejar de atender justo en la hora pico por el inicio del toque de queda.

El toque de queda que regirá del 3 al 18 de mayo de 2026 entre las 23:00 y las 05:00 obligará a propietarios de restaurantes, bares y gastropubs a cambiar su operación. Más allá de la restricción en el horario de atención, el sector advierte que deberá adelantar cierres, reducir turnos y asumir pérdidas en uno de los meses de mayor consumo, a propósito del Día de la Madre.

Este nuevo toque de queda, anunciado esta semana por el presidente Daniel Noboa, se aplicará en las provincias de:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas y

Sucumbíos

Además de los cantones:

La Maná

Las Naves

Echeandía y

La Troncal

John Reimberg, ministro del Interior, informó el 22 de abril en Teleamazonas que la medida apunta a atacar los grupos criminales y a su economía, principalmente. Lo que permitirá “disminuir la delincuencia en todos los sentidos: delincuencia común, extorsiones, secuestros”.

Aunque eso no significa, según el funcionario, “que quiero guardar a la gente para decir que estos 15 días disminuí la criminalidad y terminado el toque de queda, no”, enfatizó.

El efecto del toque de queda en Quito

Y, si bien esta medida apunta combatir la inseguridad, que es una demanda de todos los ciudadanos, los gremios consideran que es un golpe para la economía.

En Quito, por ejemplo, el inicio del toque de queda implicará que los locales no podrán operar en sus horarios regulares. Según representantes del sector, deberán cerrar entre las 21:30 y 22:00 para que el personal pueda cumplir con la limpieza, cierre de caja y traslado a sus hogares antes del inicio de la medida.

María Cristina Mora, presidenta de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi) y propietaria de un restaurante en La Floresta, menciona además que el impacto empieza antes del horario oficial de la restricción. “A partir de las 18:00 la gente ya no sale”, señala, al referirse al comportamiento de los clientes una vez anunciado el toque de queda cambia.

Esto implica que la jornada efectiva de atención se reduce de forma significativa, afectando las horas de mayor facturación.

Los restaurantes en Quito operan usualmente hasta las 23:30 regularmente, pero a partir del 3 de mayo y hasta el 18 de mayo, está previsto que la atención sea máximo hasta las 22:00.

Mientras tanto, en bares, gastropub y centros de entretenimiento que suelen tener las puertas abiertas hasta las 02.00, se prevé cerrar entre las 21:00 y 21:30. Justo antes del inicio de la hora pico, menciona Nelson Calle, director político de la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador y propietario de un gastropub.

Menos horas, menos ventas

Además, este ajuste en los horarios impactará en los ingresos. Mayo, junto con diciembre, es uno de los meses más fuertes por celebraciones como el Día de la Madre, cuando normalmente las ventas crecen al menos un 50 %, según los empresarios consultados por Diario EXPRESO.

Sin embargo, con la nueva restricción, los gremios estiman una caída mínima del 40 % en los ingresos regulares. Esto se debe a que la mayor parte del consumo se concentra en la noche, especialmente en bares y gastropubs. Solo en Pichincha se cuenta con 20.000 restaurantes registrados formalmente.

En cuanto a gastropubs, en Quito existen entre 80 y 120 gastropubs que dependen del horario nocturno. Por esta razón, Calle advierte que estos negocios perderán prácticamente toda su actividad principal. “Se pierde toda la venta nocturna”, afirma.

Ajustes operativos y presión en costos

Además del cierre anticipado, los locales deberán reorganizar su operación. Esto incluye reducir turnos de trabajo, ajustar inventarios y modificar horarios de proveedores.

Sin embargo, los costos fijos se mantienen. Arriendos, salarios y servicios básicos deben pagarse en su totalidad, pese a la caída de ingresos.

“Son pérdidas irrecuperables”, advierte Calle, quien cuestiona que la medida no esté acompañada de alivios económicos para el sector. Por esta razón, comenta que se evalúa iniciar antes la atención a sus clientes.

Mora, por su parte, señala que muchos negocios ya enfrentan dificultades para sostenerse. “No dan los números”, comenta, al explicar que el encarecimiento de insumos no se puede trasladar completamente a los precios, lo que obliga a cerrar este tipo de negocios.

En este sentido, los gremios advierten que, si estas restricciones se repiten, podrían generarse más cierres de locales y pérdida de empleos. Solo en el sector de restaurantes de Pichincha las plazas relacionadas con esta actividad son de alrededor de 150.000, según datos de la Agrepi.

Por esta situación, el sector insiste en que la seguridad es necesaria, pero plantea que las medidas deben considerar el impacto económico y la necesidad de mantener activa la producción.