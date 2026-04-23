Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El desembolso de $394 millones del FMI aliviará la liquidez del Estado, pero cubre solo una parte mínima de las necesidades de financiamiento de 2026, que superan los $15.000 millones.



El gobierno sostiene que una mayor liquidez permitirá reducir atrasos y cumplir compromisos, aunque persisten pendientes como la devolución del IVA a grupos vulnerables.

Ecuador espera obtener en 2026 alrededor de $2.000 millones de financiamiento de organismos internacionales.

Ecuador tiene previsto disponer de alrededor de $394 millones tras la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la quinta revisión del acuerdo que mantiene con Ecuador. La llegada de estos recursos frescos implicará un alivio para las finanzas públicas del país, pero ¿en qué se usará este monto millonario?

Para Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal, antes de establecer en que se empleará este nuevo desembolso del Fondo se debe conocer la situación de las cuentas públicas del país.

Carrera precisa que para 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas prevé un déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) de alrededor de $5.000 millones. Además, para cubrir obligaciones (amortizaciones) de deuda interna y externa el país requiere aproximadamente $9.000 millones.

En función de este panorama, las necesidades de financiamiento de Ecuador ascienden a más de $15.000 millones, sin contar con cuentas por pagar (que suman $4.200 hasta marzo de 2026).

Estas necesidades de financiamiento se deben cubrir con deuda que proviene del Fondo y de otros organismos internacionales, precisa Carrera. “En este año se esperan aproximadamente $2.000 millones, $750 millones del FMI y el resto de multilaterales”, detalla.

Ante esta realidad, el economista estima que el desembolso del FMI cubre apenas una parte “mínima” frente a las necesidades de financiamiento que tiene el país para este 2026.

Ecuador tiene gastos “inflexibles”

En este sentido, el director del Observatorio de la Política Fiscal prevé que el nuevo monto que otorgará en los próximos días el organismo multilateral se destinen para el pago de obligaciones a gobiernos seccionales, pagos pendientes en salud, proveedores y otros.

Respecto a la posibilidad de realizar inversiones u obras públicas para los sectores de salud, educación, seguridad y otros, Carrera descarta esta opción porque el Estado ecuatoriano tiene gastos “inflexibles” que debe cumplir cada mes de forma obligatoria. Entre ellos:

Pago de salarios de los funcionarios del sector público

Pago del Bono de Desarrollo Humano

Pago de intereses

Transferencias a los gobiernos seccionales

“Por ningún lado habrá espacio para inversión”, advierte el Observatorio de la Política Fiscal.

Ecuador contará con mayor liquidez

Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, ratificó el 22 de abril de 2026 en radio Platinum que los recursos del Fondo permitirán honrar las obligaciones que tiene el país.

“El poder contar con esos recursos hace que nosotros podamos seguir honrando todas las obligaciones que tenemos. Hemos tenido en estos dos años una reducción del 85 % en atrasos”, refirió la funcionaria.

Además, en esta entrevista la ministra refirió que una mayor liquidez permite que el gobierno pueda “atender de manera más efectiva los compromisos que se tiene con la ciudadanía”.

Recordó que durante el primer trimestre se realizó un desembolso de $1.200 millones a los gobiernos locales. Y aseveró que aunque el régimen actual asumió una deuda heredada de seis meses que ha ido bajando de forma progresiva.

“Y en función de la nueva liquidez que hemos tenido y del comportamiento económico y fiscal se ha podido reducir el rezago”, que por ahora es de un mes, mencionó la ministra Moya.

Otros pagos siguen pendientes

Esta realidad (reducción de atrasos) no se repite en la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), que es un derecho al que tienen adultos mayores y personas con discapacidad y se debería entregar conforme a los montos ya recaudados, advierte Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.

Sin embargo, este grupo considerado vulnerable espera por la devolución de estos valores durante ya casi siete meses, en ciertos casos. Y aún no han tenido respuestas del gobierno.