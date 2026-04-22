FMI autoriza desembolso inmediato de $394 millones para Ecuador tras aprobar la quinta revisión

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El FMI aprobó un nuevo desembolso de $394 millones tras la quinta revisión del acuerdo con Ecuador.



El organismo destaca crecimiento, baja inflación y reservas internacionales en niveles récord.



El Fondo señala que el gobierno avanza en ajustes fiscales y reformas para sostener la estabilidad económica.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este 22 de abril de 2026 la quinta revisión del acuerdo que mantiene el organismo con Ecuador, desde mayo de 2024. Esta decisióne permitirá un desembolso inmediato de alrededor de $394 millones. Con ello, el total entregado al país dentro de este programa asciende a aproximadamente $3.700 millones.

Según el organismo, la economía ecuatoriana sigue mostrando un desempeño mejor al previsto, en un contexto de baja inflación, mejora de las condiciones del mercado laboral y superávits abultados en la cuenta corriente. Ese escenario, añade el FMI, ha respaldado una acumulación sostenida de reservas internacionales hasta niveles récord.

El acuerdo vigente con Ecuador fue aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025. En total, contempla un acceso de cerca de $5.000 millones. La iniciativa apunta a respaldar políticas orientadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal y de la deuda, proteger a los grupos vulnerables, reconstruir amortiguadores de liquidez y sostener reformas estructurales, refiere el organismo multilateral.

Mejora del entorno macroeconómico

En su evaluación, el Fondo destacó que el (3,7 %), mientras la liquidez del sistema financiero favoreció un mayor crecimiento del crédito. Además, señaló que los altos precios internacionales del petróleo podrían seguir apoyando tanto las cuentas fiscales como las externas del país.

El FMI también resaltó que Ecuador volvió a los mercados internacionales de capital en enero de 2026, por primera vez desde 2019, con una emisión de bonos por $4.000 millones, que incluyó una recompra de deuda por $3.000 millones. Para el organismo, este retorno refleja avances dentro del programa económico y también ayudó a movilizar financiamiento adicional de socios multilaterales y bilaterales.

Ajustes fiscales y reformas

De acuerdo con el comunicado publicado en la web del FMI, las autoridades ecuatorianas adoptaron medidas para corregir el menor desempeño fiscal registrado a finales de 2025 y retomar la senda de consolidación prevista en el programa.

Entre esas acciones, el Fondo menciona la racionalización de gastos tributarios, el fortalecimiento de ingresos y una mejora en la eficiencia del gasto público, con el objetivo de mantener espacio para gasto social prioritario e inversión.

El organismo indicó además que, para esta quinta revisión, se cumplieron todas las demás metas del programa. También señaló avances en metas estructurales relacionadas con el régimen fiscal del sector minero y con el marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Nigel Clarke, subdirector gerente y presidente interino del Directorio del FMI, sostuvo que Ecuador mantiene un “firme compromiso” con el programa económico y proyectó que la economía crecerá 2,5 % en 2026, impulsada por la demanda interna y por exportaciones no petroleras dinámicas.

En su declaración, el funcionario también remarcó que el gobierno mantiene el compromiso de fortalecer la red de protección social, ampliar la cobertura para los hogares de menores ingresos y avanzar en reformas para atraer inversión privada en sectores como minería, hidrocarburos y energía. Añadió que el país trabaja además en reforzar la resiliencia energética, la supervisión financiera y el marco de gobernanza.