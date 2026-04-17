FMI: Directorio se reunirá en los próximos días para evaluar nuevo desembolso para Ecuador

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La aprobación del Directorio del FMI habilita un nuevo desembolso para Ecuador.



El país alcanzó un acuerdo técnico tras la quinta revisión a finales de marzo de 2026.



El financiamiento depende del cumplimiento de metas dentro del programa vigente.

La reunión del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) para autorizar un nuevo desembolso para Ecuador está próxima. El organismo informo este 17 de abril de 2026 que se prevé que en los próximos días se revisará el acuerdo técnico sobre la quinta revisión del programa, que permitirá que la nación ecuatoriana acceda a un nuevo desembolso.

Esta sesión es fundamental, ya que marcaría la cuarta revisión completada en el transcurso de un solo año, lo cual es visto por el organismo como un testimonio del "firme compromiso" de las autoridades ecuatorianas.

Así lo refirió Ana Corbacho, directora asistente en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI durante la rueda de prensa sobre el Hemisferio Occidental, que es parte de las Reuniones de Primavera 2026, que se realizan en Washington D.C., en Estados Unidos.

El acceso a estos recursos será posible luego de que a finales de marzo de 2026, Ecuador alcanzará un acuerdo técnico.

La gestión realizada por Ecuador

Corbacho destacó que este resultado fue posible gracias a la labor del gobierno de Ecuador, a través de la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya. Según señaló el organismo internacional la gestión de la funcionaria ha sido clave para avanzar en las reformas acordadas de manera “acertada y sensible”, fortaleciendo la confianza de los mercados internacionales.

Entre otros resaltó el retorno de Ecuador los mercados internacionales, que permitió emitir un bono de $4.000 millones a principios de año y reducir sus diferenciales de riesgo.

Las metas del programa del FMI

Así, una vez que se cumpla la reunión del Directorio Ecuador podría acceder a acceder a aproximadamente $400 millones.

Además, el Fondo refirió que el programa que mantiene con Ecuador apunta a:

Anclar la estabilidad macroeconómica y financiera, mejorando la eficiencia del gasto.

Implementar protección social. Es decir, que el objetivo no es solo el ajuste, sino mejorar la focalización del gasto para aumentar la protección de los más vulnerables y crear espacio para la inversión pública productiva.

Reformar la asignación de subsidios. En este punto, el organismo internacional consideró como un "modelo" la decisión de Ecuador de reformar los subsidios a los combustibles porque se combinó con programas de asistencia social para mitigar el impacto en la población de menores ingresos, empresas y agricultura.

En este sentido, el Fondo señaló que desaconseja regresar al sistema anterior de subvenciones debido a que el propósito del programa, que se mantiene con Ecuador desde mayo de 2024, busca mejorar la focalización del gasto público para proteger a los más necesitados, mientras se gana eficiencia y se crea espacio fiscal para la inversión productiva y pública.

Ecuador alcanzó un acuerdo con el FMI en mayo de 2024

El acuerdo vigente entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional corresponde a un programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo por $5.000 millones, firmado en mayo de 2024 y con vigencia hasta 2028.

Este esquema contempla revisiones periódicas sujetas al cumplimiento de metas fiscales, financieras y estructurales. Desde la suscripción del acuerdo, Ecuador ha recibido $3.330 millones en cuatro desembolsos aprobados por el organismo:

Mayo de 2024: desembolso inicial tras la aprobación del programa (alrededor de $1.000 millones)

9 de diciembre de 2024: primer revisión aprobada, con desembolso de aproximadamente $500 millones

29 de octubre de 2025: tercera revisión aprobada, con cerca de $600 millones

18 de diciembre de 2025: cuarta revisión aprobada, con desembolso de alrededor de $630 millones

Así, de aprobarse la quinta revisión, el país accedería a cerca de $394 millones adicionales, como parte del financiamiento previsto dentro del programa.