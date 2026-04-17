Coca Codo Sinclair pasa a manos de Ecuador: ¿quién recibirá una obra con 30.000 fisuras?

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador recibirá Coca Codo Sinclair con fallas pese a la existencia de al menos 30.000 fisuras en los distribuidores.

El laudo arbitral define el proceso la decisión se sustenta en un fallo del 3 de abril de 2026 tras el acuerdo con China.



El administrador del contrato de CCS será el encargado de firmar la recepción definitiva de esta hidroeléctrica.

Tras 10 años de operación de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS), este 17 de abril de 2026 Ecuador deberá obviar la presencia de al menos 30.000 fisuras en los distribuidores, que son piezas clave para la operación de esta infraestructura, y recibir a conformidad esta planta. El funcionario a cargo de este procedimiento deberá desconocer también lo acordado en el contrato y hasta las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Así, lo precisa Guido Llaguno, ingeniero mecánico y máster en Turbinas, que conoce el proyecto Coca Codo Sinclair desde hace varias décadas. “La Contraloría en un informe de 2019 recomendó a la gerencia de la Celec que se abstenga de recibir la obra si la constructora no se reemplaza los ocho distribuidores a satisfacción”.

Aunque este proceso no se ha cumplido. El Estado ecuatoriano se apresta a cumplir con la recepción a conformidad de esta hidroeléctrica, que es la más grande de Ecuador. La fecha limite para la recepción -17 de abril de 2026- fue establecida por la firma china Sinohydro, encargada de la construcción de CCS, en un oficio remitido el 6 de abril de 2026 a la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec).

En este documento se precisa que la medida responde a un laudo arbitral emitido el 3 de abril de 2026. Este fallo es uno de los resultados del acuerdo alcanzado en junio de 2025 entre Ecuador y China, mediante el que se decidió retirar el arbitraje en contra de la firma asiática, con el que el Estado ecuatoriano buscaba obtener una reparación de $580 millones.

La recepción se concreta pese a las fisuras

Así, una vez que se concretó el acuerdo pactado entre el presidente Daniel Noboa y su homologo de China, Xi Jinping, Ecuador pasará de la recepción provisional -que significa que aún no está en manos del Estado- a recibir formalmente esta obra, para luego traspasar la operación y mantenimiento por 25 años a PowerChina, casa matriz de Sinohydro.

Para Llaguno, sin embargo, esta iniciativa del gobierno actual desconoce el contrato firmado entre Ecuador y Sinohydro. “En este convenio se establece que los equipos deben ser buenos, nuevos y sin fallas. Pero hay más de 30.000 fisuras y en cada inspección que se realiza el número sube”, advierte el especialista.

“En este convenio se establece que los equipos deben ser buenos, nuevos y sin fallas. Pero hay más de 30.000 fisuras y en cada inspección que se realiza el número sube” Guido Llaguno, ingeniero mecánico y máster en Turbina

Las condiciones de estos equipos llaman la atención porque el contrato establece el cumplimiento de la norma de diseño de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME, por sus siglas en inglés), que establece lo siguiente:

No es aceptable la presencia ni de una sola fisura, por más pequeña que sea.

Los materiales que no pueden ser reparados de materia satisfactoria deben ser desechados.

El laudo arbitral que obliga al Estado

Sin embargo, el gobierno decidió recibir está infraestructura. La Celec justifica esta acción porque existe un fallo (laudo) por acuerdo de las partes, aprobado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Paris. Este proceso, según la entidad, se llevó a cabo bajo el patrocinio legal de la Procuraduría General del Estado.

“El laudo fue notificado el pasado 3 de abril y se encuentra en firme bajo autoridad de cosa juzgada, por ende, es de cumplimiento obligatorio para el Estado ecuatoriano y la contraparte”, refiere la empresa pública que expuso en 2018 la situación de los distribuidores de CCS.

La Contraloría ya advirtió sobre la recepción

Llaguno, por su parte, recuerda todos los procesos de control ejecutados por el organismo que vela por el cuidado de los recursos del Estado y se pregunta: “¿Para qué existe la Contraloría si no se van respetar sus estudios?, cuestiona el ingeniero.

Diario EXPRESO consultó este 16 de abril de 2026 a la Contraloría qué rol tomará dentro de este caso (recepción a satisfacción de CCS) y está a la espera de su repuesta.

Quién asume la responsabilidad de firmar

Ante este escenario, fuentes consultadas por EXPRESO sostienen que la responsabilidad sobre la recepción de esta hidroeléctrica recaerá sobre el funcionario de la Celec que firme la recepción a conformidad de esta planta.

Este servidor público, que actúa como administrador del contrato de CCS deberá:

Hacer una inspección, tomando en cuenta los acuerdos alcanzados en el laudo (no considerar la existencia de fallas anteriores)

Luego deberá remitir el acta al gerente general de la Celec, Jorge Jácome, para validar el proceso.

Y finalmente la hidroeléctrica pasará formalmente a manos del Estado

EXPRESO consultó a la Celec, información sobre el funcionario que estará a cargo de este proceso y esta a la espera de sus respuestas. Sin embargo, fuentes consultadas por EXPRESO refieren que está tarea estará a cargo de Pedro Luis Rodríguez Romero, subgerente encargado del proyecto Coca Codo Sinclair, a quien Sinohydro envió el 6 de abril pasado el pedido de recepción formal de CCS.

Este Diario conoció que este funcionario, de 31 años, ingresó a la Celec durante la administración actual. Es decir, se trata de un servidor público que aparentemente desconoce que, años atrás, uno de sus actuales compañeros -quien firmó la recepción provisional de Coca Codo Sinclair en 2016- ya fue observado (glosado) por la Contraloría por aceptar esta hidroeléctrica con fallas.