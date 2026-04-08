Ecuador intenta cubrir su déficit eléctrico con barcazas alquiladas hasta 2028

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador mantiene el uso de barcazas alquiladas como solución al déficit eléctrico ante la falta de nueva generación propia.

La generación térmica flotante (300 MW) que se contrató por la crisis en 2024 ahora se extenderá hasta 2028.



Firmar nuevos contratos para alquilar tres barcazas no aumenta la generación térmica del país. Solo se mantiene los 300 MW.

Las tres barcazas de generación térmica contratadas durante la crisis eléctrica en Ecuador pasaron de ser una solución emergente a convertirse casi en activos fijos. El gobierno actual, a través de la Empresa Electro Generadora del Austro (Elecaustro), apuesta por mantener estas embarcaciones hasta mediados de 2028 para cubrir, en parte, el déficit eléctrico del país.

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La iniciativa de mantener la generación flotante fue dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía, que solicitó el 16 de septiembre de 2025 mediante el oficio MAE-VEER-2025-0381-OF a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Elecaustro realizar “las gestiones necesarias para que la generación de arrendamiento contratada esté disponible durante todo 2026”, detalla el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) en el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), octubre 2025 - septiembre 2027.

Así, para seguir contando con estas soluciones, que según los plazos tenían vencimientos entre enero y julio de 2026, Elecaustro realiza desde febrero pasado procesos de contratación especiales (bajo la modalidad Giro Específico del Negocio) para mantener entre 280 y 290 megavatios (MW) de energía térmica, pero a un plazo mayor, hasta 2028. Esto significa que los nuevos convenios se firmarán por 800 u 820 días incluida la movilización.

Contratación bajo régimen especial

La justificación para aplicar esta modalidad, aparte de lo dispuesto por el ministerio, responde a la dependencia del sistema eléctrico nacional de “factores imprevisibles como los eventos naturales, que no pueden estimarse con exactitud”. Por esta razón, Elecaustro afirma “no poder planificar sus contrataciones para hacer frente a este tipo de eventos y reducir el tiempo de indisponibilidad del sistema energético”, según el Oficio Sercop-Sercop-2025-0253-OF de 10 de julio de 2025, al que accedió EXPRESO.

En este documento, firmado por su director general encargado, Julio José Neira, se autoriza a Elecaustro a hacer las adquisiciones y otorga un año de plazo para usar esta figura. Es decir, hasta julio de 2026.

Procesos y contratos en curso

Para cumplir con lo dispuesto por el ente rector, Elecaustro publicó entre febrero y el 6 de abril de 2026 cuatro procesos relacionados con el “alquiler, operación de generadores de energía termoeléctrica que permita atender la demanda nacional”, en su página web. De ellos, uno está adjudicado (Esclusas IV), uno desierto (Ecuagran II), que luego se volvió a presentar con el mismo nombre y ahora está en curso junto con Esclusas VI.

Diario EXPRESO buscó detalles de estos procesos el 5, 6 y 7 de abril de 2026 en el Sercop, pero no hubo resultados ni utilizando los códigos asignados. Sin embargo, la información de estas “nuevas” adquisiciones se expone en la web de Elecaustro, aunque ciertos documentos, como Ofertas de Esclusas IV, no son accesibles.

Lo que sí detalla es que la contratación de estas soluciones se extenderá hasta por 820 días, que a Karpowership se le adjudicó ya un nuevo contrato por más de $131 millones para mantener 100 MW mediante generación térmica con Esclusas IV, antes conocida como Murat Bey, que tuvo ya dos convenios previos (ver gráfico).

Cuestionamientos legales y técnicos

La contratación reiterada de estas embarcaciones ocurre pese a que Luis Andrade Polanco, docente universitario y especialista en Contratación Pública, explica que la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública establece que la renovación de contratos solo cabe para bienes inmuebles y por una sola ocasión.

“Si la necesidad persiste se deben realizar procesos abiertos para garantizar la mayor participación de oferentes y así obtener mejores precios y condiciones para el Estado”, refiere el catedrático.

Elecaustro, por su parte, en los informes que justifican estos procesos sostiene que la incorporación de esta generación permite sostener la continuidad del servicio público de electricidad ante incrementos de demanda, mantenimientos del parque generador y posibles escenarios de baja disponibilidad hídrica (de agua), mientras se ejecutan proyectos permanentes de generación térmica.

Falta de generación propia

Más allá de garantizar el suministro eléctrico, las acciones del Estado -mediante Elecaustro- apuntan a suplir la falta de proyectos de generación propios, pese a que el Cenace ha señalado de manera reiterada la necesidad de incorporar soluciones que aseguren energía firme.

“Llevamos ya casi dos años y no se ve plantas de generación térmica en tierra propias o privadas”, refiere Gabriel Secaira, consultor energético.

La falta de proyectos propios preocupa porque si se logra mantener los 300 MW de las barcazas eso no representa nueva generación. Es decir, si se concretan las tres contrataciones Ecuador seguiría disponiendo de aproximadamente 1.300 MW de generación térmica (incluido barcazas y centrales), subraya Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía.

Mientras tanto, el déficit eléctrico (aproximadamente 900 MW) puede ir en aumento porque la demanda nacional crece en alrededor de 300 MW cada año.

Costos y subsidios de la generación térmica flotante

Elecaustro, en cambio, dice que evaluando costos de importación principalmente de Colombia durante 2024. Pero no precisa que ese año se adquirió energía térmica, que es más costosa que la hidroeléctrica, por el estiaje severo. También indica que el estimado de no tener suministro asciende a $1,53 el kilovatio hora (kWh). Por esta razón, concluye que conviene más alquilar térmicas flotantes, cuya tarifa promedio de generación es 12,85 centavos el kWh.

Acuña precisa que la tarifa referida no refleja los valores reales porque el suministro de combustibles le corresponde al Estado. Además, los derivados que usan en el sector eléctrico reciben subsidios, por parte del Fisco. “El valor total de la generación con barcazas alquiladas es más alta de lo que consta en los contratos”.

Según, el último informe de Petroecuador los valores hasta el 11 de abril de 2026 son:

Residuos: 44 centavos por galón

Fuel Oil 6: 84 centavos por galón

Fuel Oil 4: 42 centavos por galón

Diésel 2: $1,35 por galón

Diésel prémium: $1,56 por galón

Bajo el argumento de que alquilar generación térmica flotante es más económico, Ecuador tiene previsto destinar más de $500 millones para alquilar barcazas hasta 2028 -según contratos firmados, adjudicados y montos referenciales-. Este valor es mayor al establecido para los proyectos fallidos de Austral y Progen, que tenían un costo total de $231 millones.

El monto de los cuatro contratos de energía flotante ejecutados supera los $260 millones.

El adjudicado (Esclusas IV) asciende a $131 millones.

Ecuagran II tiene un presupuesto referencial de $155 millones

Y Esclusas VI está por definir

Un problema estructural

“Si cada año vamos a seguir contratando generación flotante, significa que no tenemos la capacidad institucional para solventar el suministro de electricidad con generación propia en tierra (…) ¿Por qué de 2023 a 2026 no hay un proyecto propio para satisfacer la demanda?”, se pregunta Andrade.

Secaira estima que con los recursos destinados para los contratos ejecutados, adjudicados y en proceso de adquisición de barcazas alquiladas, Ecuador pudo haber contratado la puesta en marcha de una central térmica propia en tierra de 400 MW. Este tipo de procesos, sin embargo, requieren de una planificación minuciosa.

EXPRESO solicitó este 7 de abril de 2026 información a Elecaustro y Karpowership sobre este tema y está a la espera de su respuesta.