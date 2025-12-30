Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

El segundo contrato de alquiler de Murat Bey vence el 12 de enero de 2026. Su salida baja la capacidad de generación térmica

La generación de energía térmica, que es clave para atender la demanda de electricidad en Ecuador, más en la época de estiaje, tendrá una baja. El segundo contrato para el alquiler de la barcaza Murat Bey vencerá este 12 de enero de 2026, tras cumplir su plazo de 110 días pactado en el convenio.

Según el contrato de régimen especial para el alquiler de generadores de energía termoeléctrica, firmado entre Elecaustro y Karpowership, que opera Murat Bey, el plazo total para la ejecución de este acuerdo es 110 días. Este periodo empezó a correr desde la fecha de su suscripción, que se cumplió el 24 de septiembre de 2025, según el documento notarizado al que accedió Diario EXPRESO.

En este insumo se establece que dentro del periodo pactado, 20 días correspondían para la movilización, montaje y puesta en marcha de la embarcación de generación térmica, que previamente operó en Las Esclusas, en el sur de Guayaquil. Mientras tanto, 90 días eran para su operación comercial. Es decir, para generar energía térmica. En función de estas condiciones, el segundo contrato de Murat Bey vencerá este 12 de enero de 2026.

Una vez finalizado este plazo, Karpowership en coordinación con el administrador del contrato y la autoridad competente en temas marítimos y portuarios, deberá iniciar el proceso de la desmovilización y para dar por terminado este acuerdo. Así, de los 300 megavatios de energía térmica flotante, contrata por el Gobierno, el país se quedará con 200 megavatios (ver gráfico).

La renovación del contrato de Murat Bey es clave

Para Gabriel Secaira, consultor energético, perder 100 MW de generación térmica en enero de 2026 -en pleno estiaje- resulta negativo. Por esta razón, consideró que el Gobierno deberá alquilar nuevamente esta infraestructura, como ocurrió ya en septiembre pasado.

Murat Bey fue contratada inicialmente en diciembre de 2024, por un lapso de seis meses, que concluyeron en julio de 2025. Y luego se renovó su arrendamiento.

Solo para arrendar Murat Bey, el Gobierno ha destinado $57,1 millones. Mientras tanto, los cuatro contratos (incluido Murat Bey), suscritos desde agosto de 2024, superan los $260 millones.

Para Secaira la renegociación del contrato de esta embarcación es clave, aunque reconoce que los 100 MW no son suficientes para pasar sin problemas el estiaje que arrancó a inicios de diciembre de 2025 y se extenderá hasta marzo de 2026. Pero admite que el escenario sería “peor” sin ese aporte de la barcaza. “Es un mal necesario”.

Ecuador cuenta con 1.300 megavatios de energía térmica

Actualmente, según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), Ecuador cuenta con 1.300 MW de energía térmica. De esta cifra 300 MW provienen de las embarcaciones de la empresa turca, 14 MW de Vesubio y 20 MW de El Descanso II, que también son rentadas.

Esto significa, que Ecuador, dispone de menos de 1.000 MW de generación térmica propia. Pese a que cuenta con una mayor capacidad instalada (1.708 MW), la situación del parque térmico es crítica. tanto que su antigüedad representa una "alta probabilidad de indisponibilidad no programada". Es decir, cortes de energía eléctrica, advierte el Informe Técnico Económico para el alquiler de generación termoeléctrica delegada por el Ministerio de Ambiente y Energía a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), al que accedió EXPRESO.

En este insumo se detalla que a septiembre de 2025, había 29 plantas térmicas con más de 40 años de antigüedad y una capacidad nominal total de 578,28 MW, administradas por la Celec, que requerían un mantenimiento urgente para evitar su indisponibilidad.

Ante este escenario, el Gobierno está obligado a mantener el arrendamiento de Murat Bey porque no se ha sumado nueva generación propia, advierte Fernando Salinas, presidente del Foro Energético de Ecuador.

En 2025 no hubo apagones gracias al aporte de las lluvias, no porque hubo una gestión adecuada del sector. Aún estamos en crisis” Fernando Salinas Presidente del Foro Energético Ecuador

Salinas recordó que de los 241 MW de las centrales fallidas de Progen y Austral no se ha incorporado ni un solo megavatio al sistema Y agregó que los 100 MW de energía térmica de la barcaza es importante porque permite -junto con la importación de Colombia- preservar la cota de Mazar, que ya bajó más de 12 metros en lo que va de diciembre de 2025.

“En 2025 no hubo apagones gracias al aporte de las lluvias, no porque hubo una gestión adecuada del sector. Aún estamos en crisis”, subrayó Salinas.

El Gobierno defiende su gestión en el sector eléctrico en 2025

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, por su parte, sostuvo este 29 de diciembre de 2025 que la "gestión responsable del sector eléctrico ha garantizado un servicio energético continuo durante todo el año".

Entre las principales acciones, la entidad, destacó la puesta en operación de la hidroeléctrica Alluriquín que aporta 204 MW, la inauguración de la central El Descanso II de 20 MW, la "correcta administración" del embalse Mazar que mantuvo en 2025 un promedio de 2,152 m.s.n.m. Además, de la entrada en operación del Sistema de Transmisión y Distribución La Avanzada y la recuperación de 250.1 MW del parque termoeléctrico. No se refirió a las centrales fallidas de Progen ni Austral.

Ecuador debe reemplzar la energía de alquiler por nueva generación firme

Y si bien en las condiciones actuales, el arrendamiento de la barcaza es una salida rápida, la Celec en su informe advierte que se debe asegurar la sustitución de energía de alquiler por nueva generación firme para garantizar la demanda de este servicio básico.

EXPRESO consultó este 29 de diciembre de 2025 al Ministerio de Ambiente y Energía ¿Cómo se suplirá la generación 100 MW, tras la salida de operación de Murat Bey? Y está a la espera de su respuesta. También se consultó desde el fin de semana a Karpowership si se está negociando una nueva renovación del contrato esta barcaza, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

