Estrenos de marzo 2026: qué ver en Netflix, Prime Video, Disney+ y HBO Max

Las plataformas de 'streaming' renuevan sus catálogos en marzo de 2026 con una apuesta ambiciosa que incluye desde dramas forenses hasta thrillers basados en crímenes reales.

En el mes de marzo de 2026 llega con una cartelera de streaming que privilegia las narrativas humanas y los thrillers basados en hechos reales. Las plataformas han decidido apostar por el peso de nombres consolidados como Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman y David Tennant para liderar sus catálogos. Desde dramas familiares en los valles de Montana hasta recreaciones de escándalos mediáticos en el Reino Unido, marzo se presenta como un periodo de alta fidelidad narrativa para los suscriptores.

La oferta no solo se queda en el drama; el entretenimiento de gran formato también reclama su espacio. El regreso de los piratas más famosos del mundo y una serie de producciones de "crimen y suspenso" con sello español prometen mantener la competitividad entre Netflix, Prime Video y HBO Max. A continuación, el desglose de lo que no puede faltar en su lista de visualización este mes.

'The Madison' y el regreso de los Sombrero de Paja

Netflix abre el mes con 'The Madison' (10 de marzo), una serie que explora el duelo y la conexión humana. Protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, la historia se traslada de Nueva York a la serenidad del valle del río Madison en Montana. Es la opción ideal para quienes disfrutan de paisajes imponentes y actuaciones de primer nivel.

Por otro lado, la aventura en alta mar regresa con la segunda temporada de 'One Piece' (1 de marzo) en Netflix (aunque el texto menciona Prime Video, la serie es un original de Netflix). Iñaki Godoy retoma su papel de Monkey D. Luffy en esta adaptación del manga de Eiichiro Oda que ya es un fenómeno global. Con 100 millones de visualizaciones a sus espaldas, los piratas vuelven para intentar burlar a los Marines en su búsqueda del mítico tesoro.

Escándalos mediáticos y misterios turísticos

Disney Plus trae a finales de mes una historia sobre la falta de ética periodística: la serie sobre el escándalo de las escuchas ilegales de 'News of the World' (31 de marzo). Con David Tennant y Robert Carlyle al frente, la trama desglosa cómo se pincharon teléfonos de figuras como Jude Law y Boris Johnson. Es el nuevo proyecto de Jack Thorne, creador de 'Adolescencia'.

Finalmente, Netflix presenta una versión castiza de los misterios de habitación cerrada con 'Si es martes, es asesinato'. Protagonizada por Álex García e Inma Cuesta, narra el accidentado viaje de un grupo de turistas españoles en Lisboa. Tras la muerte de un viajero, el grupo decide investigar por su cuenta, enfrentándose a sus propios secretos en una atmósfera que recuerda a 'Solo asesinatos en el edificio'.

'Por cien millones': El drama detrás del secuestro de 'Quini'

HBO Max se sumerge en el true crime con el estreno de 'Por cien millones' (9 de marzo), una miniserie que revive uno de los episodios más oscuros del deporte español: el secuestro de Enrique Castro 'Quini'. La producción recrea la desaparición del entonces delantero estrella del FC Barcelona en 1981, quien fue retenido durante 24 días tras un partido en el Camp Nou.

Más allá de la crónica deportiva, la narrativa se centra en la faceta humana y desesperada de sus captores, interpretados por Raúl Arévalo y Vito Sanz. Bajo la dirección de Nacho G. Velilla, la serie explora cómo tres hombres comunes, impulsados por la precariedad económica, se ven envueltos en un crimen que superó cualquier ficción, demostrando que, a veces, la realidad es el guion más complejo de todos.

Otros títulos imperdibles en la agenda:

Para quienes buscan completar su calendario, estas producciones también debutan este mes:

Day One': 13 de marzo (Prime Video)

'Esa noche': 13 de marzo (Netflix)

'Mujeres imperfectas': 18 de marzo (Apple TV)

'Daredevil: Born Again': 25 de marzo (Disney Plus)

'Entre tierras': 15 de marzo (Atresplayer)

'Vladimir': 5 de marzo (Netflix)

'El joven Sherlock': 4 de marzo (Prime Video)

'The Comeback': 23 de marzo (HBO Max)

'High Country': 3 de marzo (AXN)

