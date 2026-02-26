Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

No solo los adultos mayores están habilitados para aplicar a este beneficio del SRI

La devolución del impuesto al valor agregado (IVA) es un beneficio que el Servicio de Rentas Internas (SRI) ofrece. Los favorecidos pueden solicitar que el SRI les regrese el IVA que han pagado en sus compras recientes de bienes y servicios de primera necesidad. Eso sí, hay un límite a recibir, pero es un ingreso extra que a nadie le cae mal.

¿Quiénes pueden pedir la devolución del IVA?

Normalmente se piensa que solo las personas mayores de edad (de 65 años en adelante) son las que pueden pedir este beneficio. Pero según lo indica la página del SRI hay otro grupo que también está habilitado a solicitar este servicio.

Se trata de las personas discapacitadas, ellas también son aptas para pedir la devolución del IVA. Pero solo las que han sido calificadas por la autoridad sanitaria (Ministerio de Salud Pública) con una discapacidad mayor o igual al 30%.

Según el SRI, entre mayor discapacidad mayor es el porcentaje que recibirán de devolución. Y se basan en la siguiente tabla:

Del 30% al 49% de discapacidad reciben 60% del beneficio

Del 50% al 74% de discapacidad reciben 70% del beneficio

Del 75% al 84% de discapacidad reciben 80% del beneficio

Del 85% al 100% de discapacidad reciben el 100% del beneficio

¿Cuánto es el valor de devolución del IVA este 2026?

El monto máximo de devolución del IVA mensual corresponde a la multiplicación de la suma de dos salarios básicos unificados del trabajador (482 dólares) por la tarifa de IVA vigente en el periodo que se efectuó la adquisición. Para este año, el monto tope es de $ 144,60. Es decir, los discapacitados podrán recibir el porcentaje que les corresponde de ese valor cada mes.

¿Cuándo pueden aplicar a la devolución?



Las personas con derecho a esta devolución pueden aplicar al beneficio tributaria una vez se hayan registrado/habilitado en las oficinas del SRI y realicen las compras en los locales comerciales autorizados para ello, en la emisión de comprobantes electrónicos.

