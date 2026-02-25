Décimo cuarto sueldo 2026: ¿Cómo calcular el monto exacto que recibirás?

Su entrega en la Costa y Galápagos se realiza en marzo, días antes del inicio del año lectivo

La fecha de pago del décimo cuarto sueldo se aproxima para los trabajadores bajo relación de dependencia que habitan y trabajan en la Costa y Galápagos. Sin embargo, muchos empleados aún desconocen el monto exacto que recibirán o la forma correcta de calcularlo.

Este beneficio se determina en base al Salario Básico Unificado (SBU), fijado en $ 482 mensuales para este 2026. El valor, sin embargo, no será igual para todos. Este monto se recibirán de forma proporcional, según el tiempo trabajado desde el último mes de marzo.

¿Cómo calcular el Décimo Cuarto Sueldo?

La fórmula para calcular este beneficio es sencilla: Se divide el Salario Básico Unificado (SBU) para 12 y se multiplica por los meses laborados. Para facilitar este cálculo, el Ministerio de Trabajo ha puesto su disposición una calculadora en línea, para establecer los montos que se deben recibir.

Quien haya laborado de manera continua durante los 12 meses completos recibirá el valor íntegro del salario básico: $ 482. Este monto es independiente del sueldo habitual del trabajador; quienes registren menos horas o meses de trabajo percibirán una cantidad proporcional inferior.

¿Quiénes deben recibir el Décimo Cuarto Sueldo?

El décimo cuarto, conocido popularmente como bono escolar, lo reciben todos los empleados en relación de dependencia sin distinción de cargo, remuneración o situación familiar. Su entrega en la Costa y Galápagos se realiza en marzo, días antes del inicio del año lectivo en abril. En las regiones Sierra y Amazonía, en cambio, el pago se efectúa en agosto, en vísperas del comienzo de clases de septiembre.

