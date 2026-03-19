¡Un medio de comunicación independiente es la voz de la conciencia de un pueblo!

La historia periodística del país, en su producción o cantidad de periódicos, es muy rica. Con la fundación del diario EXPRESO hace 52 años se estimuló aún más el periodismo comprometido con la verdad y la calidad de la información.

A través de más de dos décadas en las que tengo la satisfacción de ser suscriptor de este prestigioso diario, he podido constatar que es un medio de comunicación que manifiesta la mejor versión del periodismo de calidad: independiente, profesional y responsable, con capacidad de interpretar a la sociedad y generar nuevas discusiones. La investigación periodística en profundidad es el principal objetivo de su apuesta por un periodismo informado y comprometido con los lectores. Un diario que ha hecho de la información una escuela de educación cívica y ciudadana, generando conciencia sobre los problemas nacionales, estimulando la reflexión política y contribuyendo, mediante sus opiniones y artículos, al desenvolvimiento del Estado y la sociedad ecuatoriana.

Estimados lectores, es lamentable ver cómo el Poder Ejecutivo, en un intento de amordazar y desalentar la independencia periodística, quiere influir mediante la intervención de la Superintendencia de Compañías en Granasa, editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, por el hecho de cumplir su función de control social y denunciar abusos de poder, ineficiencia, corrupción y otros problemas que afectan el bienestar de la gente.

Como ciudadano, quiero expresar al señor director y a todos sus colaboradores mis más sinceras felicitaciones por la labor que realizan y por ser la voz de la ciudadanía. Además, les exhorto a no doblegarse ante la intimidación del poder y a continuar con la labor que los caracteriza, con el respaldo de la gran mayoría de los ciudadanos.

Debemos ser conscientes de las continuas intimidaciones que enfrenta la libertad de prensa en el país, así como la libertad de opinión, y de los intentos de subordinar a este prestigioso medio de comunicación y a sus periodistas.

Finalmente, deseo expresar que no puede haber democracia auténtica mientras se persiga, hostigue o silencie a quienes ejercen su derecho y deber de informar u opinar con responsabilidad social. ¡La verdad no se calla. La comunicación no se intimida!

Mario Vargas Ochoa