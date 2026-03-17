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Referencial. Se abre la convocatoria para empleos en Ecuador.
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Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

Postula aquí a las oportunidades activas en marzo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, abrió la convocatoria para que jóvenes entre 18 y 29 años accedan al mercado laboral formal mediante la plataforma pública ‘Encuentra Empleo’. La iniciativa forma parte del Acuerdo por la Empleabilidad, que busca incorporar 160.000 personas antes de fin de año.

En esta etapa inicial, quienes se registren podrán postular a vacantes disponibles durante marzo, destinadas a distintos sectores y perfiles como cocineros, contadores, médicos, asesores de ventas, técnicos, entre otros.

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El plan mantiene su carácter inclusivo: el 10% de las plazas (16.000) se reservan para jóvenes de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y montubios, garantizando diversidad en el acceso al empleo formal.

Plazas laborales de marzo

Los interesados deben ingresar al portal ‘Encuentra Empleo’ para registrarse y postular a las oportunidades activas en este mes marzo. Da clic en el siguiente enlace: encuentraempleo.trabajo.gob.ec

La medida busca no solo fortalecer la empleabilidad juvenil, sino también contribuir a la reactivación económica y social del país.

Vacantes para ofertas laborales
Imagen referencial de un usuario postulando a una vacante del sector público a través del portal Encuentra Empleo.Canva

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