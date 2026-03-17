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Cuenca es una de las ciudades favoritas por los turistas para descansar durante los feriados.
Cuenca es una de las ciudades favoritas por los turistas para descansar durante los feriados.canva

Feriado de Semana Santa 2026: cuánto deben pagarte si trabajas ese día en Ecuador

Conoce el recargo que deben pagarte si trabajas el feriado de Viernes Santo

La Semana Santa 2026 es uno de los feriados más esperados en Ecuador, un período que miles de personas aprovechan para descansar, viajar o participar en actividades religiosas. El día central de esta celebración es el Viernes Santo, 3 de abril, una de las fechas más importantes tanto del calendario religioso como del calendario de feriados nacionales.

En Ecuador, el Viernes Santo es un feriado nacional no recuperable, lo que significa que los trabajadores que no laboren ese día no están obligados a reponer las horas de trabajo perdidas. Los feriados no recuperables forman parte del calendario oficial y están destinados al descanso obligatorio y a la participación en actividades culturales y religiosas.

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Durante la Semana Santa, numerosas ciudades del país organizan procesiones, eventos culturales y actividades turísticas que atraen a miles de visitantes.

¿Cuánto deben pagarme si trabajo el Viernes Santo?

Si un trabajador debe laborar el Viernes Santo, la ley laboral establece un pago adicional. Según el Código del Trabajo, quienes trabajen en feriados reciben un recargo del 100 % sobre su sueldo habitual, es decir, cada hora trabajada se paga al doble.

  • Salario básico mensual: $482

  • Jornada laboral: 8 horas diarias

  • Salario diario: $16,06

  • Pago por hora ordinaria: $2,00

  • Recargo del 100% (feriado): $4,01 por hora

  • Total por 8 horas trabajadas: $32,13

Por lo tanto, si se trabaja una jornada completa durante el feriado de Semana Santa, el pago adicional es de $32,13 por día.

Tradición

Más allá del descanso, la Semana Santa es una celebración religiosa de gran relevancia en Ecuador. En ciudades como Quito, miles de fieles participan en procesiones y actos litúrgicos que mantienen vivas tradiciones centenarias. Así, el feriado combina reflexión religiosa, turismo cultural y actividades recreativas, convirtiéndose en uno de los momentos más significativos del año para el país.

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