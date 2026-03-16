¿Habrá toque de queda en Manabí hoy? Todo lo que debes saber

Son cuatro las provincias con restricciones de movilidad en el país

Integrantes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM) custodian en una calle tras el toque de queda.

Uno de los objetivos del toque de queda impuesto por el presidente Daniel Noboa es limitar los lugares que utilizan los grupos de delincuencia organizada, lo que permitirá fortalecer la acción de las autoridades en los focos de violencia ya identificados.

Sin embargo, la medida no fue extendida para la provincia de Manabí. Las provincias con restricciones son:

Los Ríos

El Oro

Guayas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Horario toque de queda en Santo Domingo este martes 17 de marzo Leer más

Pablo Dávila, comandante General de la Policía Nacional, apuntó a que las cuatro provincias escogidas para esta medida "son prácticamente como un corredor estratégico que interesa mucho a los grupos de delincuencia organizada".

"Manabí es también un punto focal, son núcleos de letalidad que estamos atacando y el objetivo de esta medida lo estamos haciendo por fases. Esta es la primera", dijo Dávila.

Por su parte, John Reimberg, ministro de Interior, señaló que quienes violen el toque de queda enfrentarán penas de uno a tres años.

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