Horario toque de queda en Santo Domingo este martes 17 de marzo

La restricción a la movilidad en esta provincia se inició el domingo 15 de marzo

Según el Decreto Ejecutivo No. 329, para este martes 17 de marzo el toque de queda se aplica desde las 22:00 hasta las 05:00 del día siguiente en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida es parte del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa.

Durante ese periodo, los ciudadanos no pueden circular por las calles salvo en casos específicos contemplados por la normativa.

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La disposición forma parte de una reforma al estado de excepción que el Gobierno mantiene en varias zonas del país consideradas críticas por los niveles de violencia. En el caso de Santo Domingo, la restricción busca facilitar los operativos de seguridad y control durante la noche y madrugada.

El decreto establece que fuerzas militares y policiales pueden realizar controles en carreteras, barrios y zonas comerciales para verificar el cumplimiento de la medida. También se contemplan sanciones para quienes incumplan la restricción de movilidad sin una justificación válida.

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Toque de queda Santo Domingo de los Tsáchilas: ¿quiénes pueden circular?

Entre las excepciones de la suspensión al derecho de la libertad de tránsito se incluyen: trabajadores de servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria.

También miembros de la fuerza pública, personal de entidades complementarias de seguridad, servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

Estas personas pueden movilizarse durante el horario restringido siempre que cuenten con los documentos que respalden su actividad.

Violencia en Santo Domingo de los Tsáchilas

Santo Domingo es una de las provincias incluidas en este esquema de restricciones debido a su importancia como nodo logístico y vial entre la Costa y la Sierra, condición que también la convierte en un punto de interés para las organizaciones delictivas.

Según un informe del Ministerio del Interior, en el que se basa el presidente para emitir el decreto ejecutivo, hasta el 28 de febrero del 2026, los homicidios intencionales cometidos en la franja horaria de 23:00 a 05:00 aumentaron en un 25 % en comparación al mismo lapso del 2025.

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"Este aumento presenta variaciones particularmente significativas en las provincias de Guayas, con un incremento del 23 %; Los Ríos, con el 77 %; El Oro, con el 75 %; y Santo Domingo de los Tsáchilas, con el 50 %", señala el informe.

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