Toque de queda en Ecuador: qué dice el decreto sobre circulación nocturna

En las cuatro provincias se desplegaron 30.000 militares y solo en la Zona 8, 8.000 uniformados de la Policía Nacional

De acuerdo con información del Ministerio, en las cuatro provincias se han desplegados 30.000 militares.

Desde la noche del domingo 15 de marzo de 2026 y por un período de 15 días, los habitantes de las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro tendrán restricción de movilidad. La medida fue establecida por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo No. 329.

De acuerdo con el documento oficial, los ciudadanos de estas cuatro provincias no podrán permanecer fuera de sus viviendas desde las 23:00 hasta las 05:00. Esta restricción se mantendrá vigente hasta el martes 31 de marzo de 2026.

Excepciones al toque de queda

El decreto presidencial también establece excepciones para determinados sectores estratégicos que podrán movilizarse dentro de las provincias donde rige el toque de queda. Estas actividades son:

El personal de salud de la red pública y privada,

Los miembros de la fuerza pública, entidades complementarias de seguridad y

Funcionarios vinculados a la gestión de riesgos, emergencias y desastres.

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Documentación requerida para circular

Estas personas deberán presentar documentos, como credenciales institucionales, que acrediten su actividad laboral ante los controles de seguridad que ejecuten la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas del Ecuador. De esta manera, las autoridades podrán verificar que quienes circulen durante el toque de queda pertenecen a sectores autorizados.

Desde la noche del 15 de marzo de 2026, las fuerzas del orden realizarán operativos en cuatro provincias. Ministerio de Defensa

A este grupo también se suman los pasajeros y trabajadores vinculados al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Así lo confirmó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador el sábado 14 de marzo de 2026, un día antes de la aplicación del toque de queda.

La entidad indicó que se garantizará la circulación hacia y desde el aeropuerto únicamente para pasajeros y personal relacionados con vuelos internacionales. Los viajeros deberán portar su pase de abordar en formato físico o digital, mientras que los trabajadores tendrán que presentar su credencial institucional o un documento que acredite su vinculación con las operaciones aéreas.

Presencia de fuerzas de seguridad

De acuerdo con información del Ministerio de Defensa del Ecuador, alrededor de 30.000 militares participarán en diferentes operativos que se ejecutarán en estas provincias. A ellos se suman cerca de 8.000 uniformados de la Policía Nacional del Ecuador en la denominada Zona 8 de Seguridad del Ecuador, que comprende las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón.

Por su parte, Pablo Dávila señaló que, debido a las limitadas excepciones de circulación, no se emitirán salvoconductos. El oficial explicó que únicamente los vehículos de emergencia y de la fuerza pública estarán autorizados para circular durante el horario del toque de queda.

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Procedimientos para infractores

Las personas que incumplan el toque de queda serán trasladadas a tres puntos habilitados para su procesamiento. Estos son:

Al Cuartel Modelo de Guayaquil,

A las dependencias policiales de Durán y

Del sector de Portete.

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En dichos lugares, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura realizarán el procedimiento judicial correspondiente. Quienes infrinjan el toque de queda, sin pertenecer a los grupos exceptuados, podrían enfrentar sanciones penales.

Sanciones legales

Estas sanciones se aplicarán conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 282 de esta normativa tipifica el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La pena prevista para este delito contempla entre uno y tres años de privación de libertad.

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