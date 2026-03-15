Informe sobre compras médicas irregulares sigue en revisión en Vicepresidencia

La documentación fue entregada en noviembre de 2025 y menciona a 174 proveedores que recibieron pagos por unos $240 millones

En noviembre de 2025, el CNA entregó a María José Pinto, vicepresidenta de Ecuador y encargada del Ministerio de Salud, un informe de actos irregulares en el sector.

Casi cuatro meses han pasado desde que la vicepresidenta María José Pinto, a quien el presidente Daniel Noboa delegó funciones relacionadas con el Ministerio de Salud, tiene en su poder un informe que evidencia presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos. Sin embargo, la funcionaria sostiene que el documento aún permanece en fase de revisión.

En una entrevista televisiva, Pinto señaló que sigue revisando "de la mano del Ministerio del Interior y del Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública)”. La declaración se produce pese a que la documentación le fue entregada al cierre de 2025.

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) remitió por primera vez el informe el 4 de agosto de 2025 a las entonces autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), encabezado por Jimmy Martín, y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dirigido entonces por Édgar Lama. Posteriormente, el documento fue enviado a Pinto el 26 de noviembre del mismo año.

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Irregularidades en compras médicas

El informe expone presuntas irregularidades en procesos de adquisición de insumos médicos dentro del sistema público de salud. La CNA indicó que entregó datos consolidados de proveedores que, entre 2019 y 2025, recibieron pagos por contratos y convenios derivados de procesos que considera irregulares.

La documentación también incluye copias de las denuncias presentadas por la CNA ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el IESS y el MSP. Según el informe, los datos permitirían rastrear los procesos y las empresas involucradas en las contrataciones observadas.

De acuerdo con la Comisión, en los documentos remitidos consta información sobre 174 proveedores de salud. Estas empresas habrían recibido alrededor de 240 millones de dólares en pagos derivados de 244 procesos contractuales señalados como irregulares.

La CNA también advirtió que varias de esas compañías continúan operando dentro del sistema de salud pública. Esto, según el organismo, evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de contratación y control en el sector.

La explicación de la Vicepresidencia

Pinto sostuvo que el tiempo de análisis responde al volumen de la documentación entregada. La vicepresidenta añadió que pidió a su equipo “rerevisar” la información porque algunos datos presentados por su propio equipo le “parecieron raros”, lo que —según dijo— obliga a verificar nuevamente la información oficial.

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