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Policía Nacional
Desde las 23:00 del domingo 15 de marzo de 2026 regirá, por 15 días, el toque de queda en cuatro provincias de Ecuador.Flor Layedra Torres

Policía emite recomendaciones ante el toque de queda en cuatro provincias

La restricción regirá entre las 23:00 del domingo 15 de marzo. Policía y Fuerzas Armadas ejecutarán operativos de control

Desde las 23:00 de este domingo 15 de marzo de 2026, cuatro provincias —Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro— entrarán en toque de queda. La medida se mantendrá vigente hasta el martes 31 de marzo.

Según información oficial, la restricción de circulación regirá diariamente desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente. Durante ese horario, la ciudadanía tendrá limitada su movilidad.

En ese lapso, efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ejecutarán operativos de control. Estas acciones también contarán con cooperación internacional, incluida la colaboración de Estados Unidos en tareas de apoyo logístico para enfrentar redes criminales.

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Recomendaciones de la Policía

La Policía Nacional difundió, a través de sus plataformas institucionales en redes sociales, una serie de recomendaciones para la ciudadanía durante la vigencia del toque de queda. Las autoridades exhortaron a cumplir estas disposiciones para evitar sanciones y facilitar los operativos de control.

Entre las principales indicaciones consta:

  • Respetar el horario de restricción de movilidad.
  • Permanecer en su domicilio durante el toque de queda.
  • Cumplir las disposiciones emitidas por las autoridades.
  • Reportar emergencias a los canales oficiales.

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Uniformados de las Fuerzas Armadas también participarán en el toque de queda.Flor Layedra Torres
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¿Quiénes podrán movilizarse en el toque de queda?

Asimismo, el Decreto Ejecutivo No. 329, firmado por el presidente Daniel Noboa, establece excepciones de movilidad para determinados sectores durante el horario del toque de queda. Estas personas deberán acreditar su actividad con la documentación correspondiente.

Entre los grupos autorizados constan:

  • Personal de servicios de salud de la red nacional de salud pública integral y la red privada complementaria,
  • Miembros de la Fuerza pública,
  • Entidades complementarias de seguridad,
  • Funcionarios de servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres.

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