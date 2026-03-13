Juan Andrés González: “Hay asambleístas de ADN que están molestos con Olsen”

El jefe de bancada del movimiento Revolución Ciudadana dialogó con EXPRESO sobre la suspensión de su inmunidad parlamentaria

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, decidió levantarle la inmunidad parlamentaria al asambleísta Juan Andrés González, el 9 de marzo de 2026.

El 17 de diciembre de 2025, la legisladora oficialista Naila Quintana presentó una querella por el presunto delito de calumnia, por unas declaraciones que el asambleísta Juan Andrés González dio el 10 de diciembre. El 9 de marzo, Niels Olsen, presidente de la Asamblea, resolvió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sin que el Pleno decida.

El jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, conversó con EXPRESO sobre la suspensión de su inmunidad parlamentaria.

Hoja de vida. Jefe de la bancada de Revolución Ciudadana. Legislador por la provincia de Loja. Abogado, graduado en la Universidad Nacional de Loja (2012). Máster en Gestión del Desarrollo Local Comunitario, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (2026), y en Derechos Humanos, título obtenido en la Universidad de Navarra.

- Usted ha dicho que se está judicializando la política. ¿Considera que la actuación de Niels Olsen responde a una estrategia política para debilitar a su bancada?

- Responde a una irresponsabilidad. Con sus actuaciones, debilita la institucionalidad. Lo único que hizo fue demostrar al país que él es el único que cree que está por encima de la ley y hace, con prepotencia, lo que él quiere. La persecución política en mi contra se debe a que soy molestoso para ellos, soy una persona que no (les) conviene que levante la voz. El levantamiento de mi inmunidad lo tenía que resolver la Asamblea Nacional con la mayoría calificada, que serían 101 votos. No lo tenía que resolver él.

- ¿Cree que no iban a obtener los votos necesarios para levantar su inmunidad?

- Han venido perdiendo esa mayoría absoluta. En las últimas votaciones les ha costado mucho lograr los 77 votos. Están muy preocupados. Los 101 (votos) no (los) van a lograr jamás; ni siquiera (los) han logrado en los casos que (ya) han tratado en mi contra.

- Olsen sostiene que “la inmunidad no es impunidad”. ¿Cuál es su respuesta?

- Perfecto, entonces que responda por el caso Porsche, por el caso Blasti, por los $ 70 millones que desaparecieron del SRI, deuda de la familia Noboa; que respondan por la compra de dos medios de comunicación por $2,6 millones por una persona, asambleísta alterno de ADN que declara $66.000... Eso es impunidad. Eso tienen que investigar. Tenemos inmunidad porque tenemos que fiscalizar, hacer las cosas de frente. Eso incomoda y no le gusta a este Gobierno Nacional. Entiendo que hasta su propia bancada se fue en contra de la decisión que tomó.

- ¿Ha podido conversar con sus colegas de ADN?

- Conozco que asambleístas de la bancada de ADN han tenido una reunión, no sé cuándo, no sé dónde, no sé a qué hora; pero que están muy molestos con Olsen por las declaraciones que hizo.

- Si el presidente de la Asamblea puede decidir no tratar un pedido de inmunidad, ¿qué implicaciones tiene eso para otros legisladores en el futuro?

- Quiere decir que un legislador no va a poder decir nada. Así se comporta una dictadura cuando quiere silenciar a todos, cuando quiere tener callados a todos, incluso a los propios asambleístas de la bancada de ADN.

- ¿Creen que a través de estas acciones lo lograrían?

- No sé si el presidente Olsen trate la demanda de acción privada en contra de la asambleísta (Diana) Jácome y también le levante la inmunidad cuando llegue el pedido de la Corte. Tal vez lo haga y empiece a ser imparcial, pero no se trata de eso. Presentamos acciones legales en el país: acciones de protección con medida cautelar, con consulta a la Corte Constitucional; también en la Comunidad de Parlamentarios Internacionales.

- ¿Qué tan viable es que el caso genere un pronunciamiento constitucional que redefina el alcance de la inmunidad legislativa?

- Vamos a ver qué dice la Corte, cómo avanzan las medidas cautelares y qué sucede en los próximos días; pero esto no puede volver a pasar.

- ¿Este caso demuestra que el conflicto político en Ecuador se está trasladando a los tribunales?

- Desafortunadamente tenemos que accionar de esa manera. No es que confiemos en la justicia, (pero) puede haber jueces y fiscales muy comprometidos con la patria.

- Ahora que perdió la inmunidad, ¿considera que eso cambiará su papel político dentro de la Asamblea Nacional?

- No, jamás. Seguiré siendo la persona frontal. No me van a silenciar. En lugar de ello, tengo que seguir peleando, luchando y fiscalizando con más fuerza y con más ahínco.

Oficialismo en silencio

El 10 de marzo, EXPRESO solicitó una entrevista a Naila Quintana para abordar este tema. Ella indicó que su asesor se comunicaría con el Diario, pero hasta el cierre de esta edición no lo hizo. También se la solicitó, a través de mensajería instantánea, a Esteban Torres, Diana Jácome y Andrés Castillo, pero no respondieron.

