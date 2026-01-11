Galamedios cerró 2025 sin reportar a la Supercías la millonaria compra de medios

En el balance presentado ante la Superintendencia de Compañías solo se reporta un activo valorado en 50.000 dólares

La empresa Galamedios S.A.S., vinculada a Luis Alvarado Campi, asambleísta alterno del movimiento oficialista ADN, cerró el 2025 sin reportar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías) la millonaria compra de medios de comunicación y portales digitales.

De acuerdo con reportes públicos, Galamedios presentó el 5 de enero de 2026 ante la Supercías su balance o estado de situación financiera correspondiente a 2025, en el que únicamente reporta un activo valorado en 50.000 dólares.

Sin embargo, en dicho reporte no constan las acciones adquiridas por la compra de la empresa Levascan, propietaria del portal digital La Posta, ni el 80 % de la empresa Holdingvision, productora de contenidos de Radio Centro, por un monto de 2,6 millones de dólares.

Finalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció sobre la millonaria compra de medios de comunicación por parte de uno de sus asambleístas.



El asambleísta alterno de ADN Luis Alvarado Campi guarda silencio

Este Diario intentó contactarse con la empresa Galamedios y con el asambleísta alterno Luis Alvarado Campi a través de los números telefónicos y correos electrónicos registrados en la Superintendencia de Compañías (Supercías); sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta al requerimiento de información.

El correísmo investiga la situación de Galamedios y Alvarado Campi

Para este lunes 12 de enero de 2026 el correísmo tiene previsto anunciar en Guayaquil novedades sobre la empresa Galamedios S.A.S., vinculada al asambleísta alterno del movimiento oficialista ADN, Luis Alvarado Campi.

A inicios de noviembre de 2025, varios asambleístas del correísmo anunciaron el inicio de un proceso de fiscalización a la compra de medios de comunicación por parte de la empresa Galamedios. Incluso solicitaron a la Superintendencia de Compañías inicie una inspección a la compañía vinculada al asambleísta de ADN, Alvarado Campi.

