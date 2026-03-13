Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

El presidente Daniel Noboa ha dispuesto, mediante decreto ejecutivo, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asuma un rol activo en la vigilancia de la contratación pública bajo régimen especial. Esta medida busca identificar de forma temprana si personas naturales o jurídicas que actúan como oferentes, contratistas o incluso beneficiarios finales poseen vínculos con estructuras delictivas o redes de corrupción que amenacen la seguridad del Estado.

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Vigilancia sobre procesos reservados y estructuras societarias

La disposición no se limita a procesos abiertos; abarca también aquellas contrataciones cuya información ha sido clasificada como confidencial, reservada o secreta dentro de los ministerios y entidades de la Función Ejecutiva. Bajo este nuevo protocolo, las instituciones están obligadas a remitir al CNI el listado detallado de los participantes y sus estructuras societarias antes de cualquier adjudicación. Este filtro de seguridad se aplicará incluso a los procesos que ya están en curso y que aún no han sido asignados.

Las alertas generadas por Inteligencia deberán sostenerse en análisis técnicos rigurosos. El objetivo es detectar no solo financiamiento ilícito, sino también posibles injerencias extranjeras u otras amenazas que vulneren la soberanía nacional en sectores estratégicos del sector público.

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Geolocalización y nuevos subsistemas de control

En el ámbito operativo, el decreto establece una cooperación estrecha entre el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y el CNI. La entidad de seguridad deberá proveer datos de geolocalización y georreferenciación de manera permanente y oportuna cuando estos sean requeridos para la prevención de amenazas. Esta transferencia de datos se realizará bajo estrictos protocolos de protección para garantizar la integridad de la información.

Finalmente, el Gobierno ha oficializado la integración de la Dirección de Control Migratorio al Sistema Nacional de Inteligencia. Con este movimiento, la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior se convierte en un subsistema clave para coordinar actividades de inteligencia estratégica en las fronteras y puntos de control del país.

El desafío de blindar la integridad pública

Este fortalecimiento de la inteligencia nacional no es solo un cambio administrativo, sino un intento de cerrar las fisuras por donde históricamente se ha filtrado la corrupción. Al integrar la geolocalización y el control migratorio a la fiscalización de contratos, el Estado busca anticiparse a las amenazas en lugar de solo reaccionar ante ellas. El éxito de este modelo dependerá de su capacidad para transformar la vigilancia en una verdadera herramienta de transparencia, protegiendo los recursos públicos de intereses ajenos al bienestar común.

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