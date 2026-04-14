Precio de las gasolinas y del diésel: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque a partir del 13 de abril?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las gasolinas Extra, Ecopaís, Súper y el diésel aumentaron sus precios desde el 12 de abril, con incrementos que casi llegan al 5 %

El aumento se debe al alza del precio internacional del petróleo y se aplica mediante el sistema de bandas

Llenar el tanque cuesta más según el tipo de vehículo: alrededor de $42,34 para autos medianos con gasolina Extra

Desde el 12 de abril, las gasolinas Extra y Ecopaís cuestan $3,024 por galón. Esto es 13 centavos más que en marzo pasado y representa un aumento de aproximadamente 4,6%, impulsado por el incremento del precio internacional del petróleo, tras la guerra entre Irán y Estados Unidos.

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Por su parte, la gasolina Súper pasó de $3,62 a $4,57 por galón, lo que refleja un incremento mayor: de $0,95 por galón, es decir, más del 25% en relación con el mes anterior.

Asimismo, el diésel también subió y pasó de $2,828 a $2,962 por galón. Es decir, marcó un incremento aproximado de 4,74 %.

Los precios de las gasolinas en Ecuador se actualizan el 12 de cada mes porque el país aplica un sistema de bandas, un mecanismo estatal que ajusta los valores de los combustibles según la variación del petróleo en el mercado internacional, pero de manera controlada y gradual, no diaria.

Es así que, bajo el sistema de bandas, los precios de las gasolinas pueden subir cada mes solo hasta un 5 % y bajar hasta un 10 %, para evitar diferencias abruptas e impacto social. Es decir, con los nuevos cambios, a partir del 12 de abril, los precios de las gasolinas subieron casi al tope permitido.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque a partir del 13 de abril?

De acuerdo con las actualizaciones, llenar el tanque de un auto mediano cuesta aproximadamente $42,34. Por ejemplo, un auto sedán o SUV compacto, que tiene una capacidad de tanque para aproximadamente 14 galones de gasolina.

Al comprar los 14 galones, con una de las gasolinas más solicitadas (Extra y Ecopaís), el conductor de este tipo de vehículos medianos gastará $42,34.

En cambio, si hablamos de un carro de alta gama, por ejemplo, un Sedán Premium o SUV grande que usa gasolina Súper, el conductor gastará más: la capacidad aproximada del tanque de este tipo de vehículos es de 18 galones, lo que equivaldría a $82,26.

En cuanto a los vehículos a diésel, estos suelen tener tanques más grandes que los de gasolina. Por ejemplo, una camioneta doble cabina o SUV mediano tiene un tanque con una capacidad aproximada de 18 galones. Esto equivale a $53,31.