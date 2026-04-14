Adelantan corte de agua de 8 horas en 30 barrios de Guayaquil: conoce el horario y zonas afectadas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Más de 30 sectores del sur de Guayaquil tendrán suspensión de agua por 8 horas, generando complicaciones en actividades diarias.



Ciudadanos critican cambios de último momento y piden mejor planificación ante cortes reiterados de servicios básicos en la ciudad.

Interagua adelantó el corte al 14 de abril por una fuga en Coviem, lo que obligó a modificar la planificación inicial del servicio.

La ciudadanía en Guayaquil vuelve a manifestar su inconformidad tras un cambio de última hora en un corte programado de agua potable. Aunque inicialmente la suspensión estaba prevista para el miércoles 15 de abril, ahora se confirmará que se ejecutará el martes 14 de abril, de 06:00 a 14:00 , lo que ha generado nuevas molestias entre los habitantes.

El ajuste en la planificación ha tomado por sorpresa a varios moradores, quienes aseguran que este tipo de modificaciones dificulta la organización de sus actividades diarias. En un contexto en el que, según denuncian, han sido frecuentes las interrupciones de servicios básicos en los últimos meses, el anuncio ha intensificado el malestar.

¿Por qué se adelanta el corte de agua en Guayaquil?

De acuerdo con la concesionaria Interagua, la decisión de adelantar los trabajos responde a la magnitud de una fuga detectada en la ciudadela Coviem. Esta situación obligó a reprogramar la intervención para evitar mayores afectaciones en la red de distribución de agua potable.

La suspensión del servicio tendrá una duración aproximada de ocho horas y afectará a más de 30 sectores del sur de la ciudad . Entre las zonas involucradas constantes: Entre las zonas involucradas constantes:

Independiente, 25 de Septiembre, 17 de Septiembre, Santiago de Guayaquil, Guayaquil Independiente, Libertad II, Coviem, Los Esteros, Santa Mónica, Jaime Roldós (Fertisa), Amazonas, Jambelí, Las Tejas, Federación Deportiva del Guayas, Nueva Guayaquil Sur, Almagro, Santa Martha II, Valdivia, Las Terrazas, Floresta, Los Lirios, Esteros Populares, Santiaguito de Roldós, Proyecto Habitacional Municipal, Ahora le Toca al Pueblo, Viernes Santo, Fragata Populares, Plan Techo, Jaime Nebot, 9 de Octubre (Guasmo), Paco Oñate II, Guevara Moreno, 9 de Julio, Brisas del Salado (Guasmo) y Puerto Nuevo, entre otros sectores del Guasmo.

La interrupción del servicio de agua potable toma por sorpresa a los residentes.FREEPIK

¿Qué trabajos se realizarán?

Desde Interagua se indicó que estos trabajos forman parte de un plan técnico para fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad del servicio a mediano y largo plazo. Sin embargo, para muchos ciudadanos, el problema no radica únicamente en los trabajos, sino en la forma en que se comunican y ejecutan.

Habitantes de sectores como Los Esteros y Coviem cuestionan la falta de previsión. "Nos cambian el día de un momento a otro y uno ya tenía todo organizado. Es complicado, sobre todo niños cuando hay en casa", comentó una moradora afectada.

En zonas del Guasmo, la preocupación también gira en torno al tiempo de duración del corte. “Ocho horas sin agua es bastante. Hay que cocinar, limpiar, trabajar. Todo se complica”, expresó otro residente.

Mientras tanto, los moradores de las zonas afectadas ahora deberán afrontar la suspensión del servicio, almacenando agua y reorganizando sus actividades. El nuevo cambio en la programación vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la gestión y continuidad de los servicios básicos en Guayaquil.