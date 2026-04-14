Lluvias en Guayaquil: Del calor a la acumulación de agua y advertencia de marea alta

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La lluvia se extendió por más de dos horas , este 13 de abril de 2026, en varios sectores de Guayaquil

, este 13 de abril de 2026, en varios sectores de Guayaquil La empresa municipal Segura reportó acumulación de agua en al menos cinco sectores

En la madrugada de este 14 de abril se prevé que haya marea alta, por lo que se monitorea para evitar emergencias

Al llegar la noche en Guayaquil, este lunes 13 de abril de 2026, cayó la lluvia luego de cuatro días de intenso calor. La precipitación se extendió por más de dos horas en sectores del norte, centro y sur de la ciudad.

La empresa municipal Segura informó que, a las 20:00 había al menos cinco sectores con acumulación de agua:

Paraíso de la Flor, calle F1 y calle 9

Avenida Perimetral, frente a la terminal Costa

Vía Perimetral y Modesto Luque

Avenida Manuela Garaicoa de Calderón

Casuarina

Segura EP precisó que, hasta las 20:15, no se registraba caída de árboles, ni de postes, así como inundaciones, deslizamientos o vendavales.

¿Cuándo habrá marea alta en Guayaquil?

La entidad informó que, en base al pronóstico del Inocar (Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada), se prevé que en las próximas horas haya marea alta.

Previamente, a las 22:50 de este lunes 13 de abril, habrá marea baja o bajamar, con una altura de 1,32 metros.

A las 04:22 de este 14 de abril se prevé que el agua alcance los 4,26 metros, en pleamar (marea alta).

Mar agitado en Ecuador

El Inocar informó este 13 de abril que se pronostica un "estado de mar agitado" en las costas ecuatorianas para los próximos martes 14 y miércoles 15.

"Se espera el arribo de olas predominantes del sur del Pacífico para la costa continental e insular de Ecuador. Este oleaje será de alta energía", advirtió la entidad.

"El 16 de abril esta condición cambiará a moderado", señaló el Inocar.

"Se recomienda extremar precauciones, ya que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca", señaló la institución.