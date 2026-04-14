Marcela Aguiñaga anuncia la inscripción de la mancomunidad para el rescate del río Guayas

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La mancomunidad para rescatar la cuenca del río Guayas ya es oficial ante el Consejo Nacional de Competencias.

La prefecta Marcela Aguiñaga confirmó su inscripción con el código MANC-072-2026-CNC, una alianza entre siete provincias que busca soluciones integrales para el río Guayas.

El proyecto ya cuenta con 450.000 dólares de apoyo de CAF.

Este lunes 13 de abril, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció que la mancomunidad para el rescate de la cuenca del río Guayas fue inscrita formalmente ante el Consejo Nacional de Competencias.

En un mensaje a través de su cuenta de X, la funcionaria -quien dejará el cargo el 14 de mayo-, indicó que la alianza entre prefecturas fue inscrita bajo el número MANC-072-2026-CNC.

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"Esa es la diferencia entre repetir eslóganes… y construir soluciones integrales. Entre decir “va porque va”… y hacer que pase", señaló Aguiñaga en el mensaje.

Mancomunidad por el rescate de la cuenca del río Guayas: ¿quiénes la conforman?

La mancomunidad por el rescate de la cuenca del río Guayas es una alianza entre varios gobiernos provinciales del Ecuador que busca identificar problemas que afectan a este sistema hídrico y plantear soluciones.

Esta organización surgió como una iniciativa de la Prefectura del Guayas y agrupa a territorios que comparten ríos y microcuencas que desembocan en el Guayas. También está conformado por los siguientes gobiernos provinciales:

Bolívar

Cañar

Chimborazo

Cotopaxi

Los Ríos

Manabí

Aunque inicialmente el proyecto incluía a Santo Domingo de los Tsáchilas, en el acuerdo firmado en noviembre de 2025 las autoridades de esa provincia finalmente no se sumaron

"Lamentamos que a última hora haya desistido la prefectura de Santo Domingo. No por falta de voluntad, sino por falta de comprensión de cómo funciona la unidad ejecutora y cómo se va a financiar", indicó Aguiñaga en esa ocasión.

CAF asigna monto para la mancomunidad por el río Guayas

En enero del 2026, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) asignó a la Prefectura del Guayas una asistencia técnica no reembolsable de 450.000 dólares para proyectos de la mancomunidad para el rescate de la cuenca del río Guayas.

El acuerdo, calificado como histórico por Aguiñaga, se suscribió en Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.