Dragado en Guayas: Marcela Aguiñaga asegura que Prefectura respondió al Gobierno

Gobierno provincial contestó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que pidió información sobre su Plan de dragado

Maquinaria de la Prefectura del Guayas destapó canales en el sector de La Ensenada, en Durán, uno de los afectados por las inundaciones.

La Prefectura del Guayas aseguró este miércoles 25 de febrero que, el 23 de diciembre de 2025, envió su Plan de dragado al Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

Ocurrió luego de que, el martes 24 de febrero, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró en una entrevista que las prefecturas del Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro no habían proporcionado la información requerida desde 2025.

Además, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) pidió a los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales "cumplir con su competencia de dragado, relleno hidráulico y limpieza de ríos, presas y embalses".

"De forma paralela al proceso de dragado se han ejecutado acciones preventivas y de mitigación para la presente época lluviosa y época seca", aseguró la Prefectura del Guayas en un comunicado firmado por su titular, Marcela Aguiñaga.

Entre esas acciones se mencionaron: limpieza y desazolve (eliminación de sedimentos, basura y residuos sólidos en alcantarillas, tuberías, ríos y presas) de canales y esteros; levantamiento de muros de contención; remediación de socavones y reposición de alcantarillas; y reforzamientos estructurales emergentes.

Sin embargo, la Prefectura no detalló cuántas obras de este tipo se realizaron, en qué periodo y en qué sectores de la provincia.

📢 Comunicado | La Prefectura del Guayas responde oficialmente sobre el Plan de Dragado 2025–2027 y mantiene acciones preventivas activas en la provincia.



Trabajamos con planificación y monitoreo permanente por la seguridad de la ciudadanía. pic.twitter.com/xa4NIABCt3 — Prefectura del Guayas (@PrefGuayas) February 25, 2026

Prefecta Aguiñaga defiende trabajo de mancomunidad

Truenos y rayos en Guayaquil: Esto es lo que debes hacer para evitar graves daños Leer más

"La gestión del riesgo invernal no se reduce exclusivamente al dragado", afirmó la prefecta, en el comunicado.

Aguiñaga destacó el "trabajo desarrollado para concretar una solución integral desde la Mancomunidad para el rescate de la cuenca del río Guayas", conformada en noviembre del 2025.

La mancomunidad se integra por las prefecturas de Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Los Ríos, Manabí y Guayas.

Para los trabajos previstos, que incluyen reforestación masiva, recuperación de suelos y eficiencia hídrica, se prevé que cada gobierno provincial aporte con 10.000 dólares anuales para cubrir el territorio de 34.500 km².

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!