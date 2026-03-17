Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

cristian zamora
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora está siendo investigado por presunto delito de enriquecimiento ilícito.CLAUDIA PAZAN

Investigación contra Cristian Zamora: delito que se indaga y sanción

Se realizaron tres allanamientos en Cuenca, entre ellos en la Alcaldía

La madrugada de este martes, 17 de marzo de 2026, se ejecutaron tres allanamientos en la capital azuaya. La Fiscalía General del Estado investiga al alcalde de Cuenca dentro de un presunto caso de enriquecimiento ilícito.

Los hechos habrían ocurrido pasadas las 02:00 de esta jornada, cuando la Policía Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron a la vivienda del alcalde Cristian Zamora con la orden de allanamiento, así lo relató el burgomaestre. 

RELACIONADAS

Como evidencia, se incautaron dos computadores, un teléfono celular y varios dispositivos de almacenamiento (USB).

Además, la Fiscalía detalló que el procedimiento también se ejecutó en el despacho municipal de la primera autoridad y en otro inmueble. De estos lugares también se habrían incautado computadores.

RELACIONADAS

¿Qué es el enriquecimiento ilícito?

Según la información publicada en la cuenta de X de la Fiscalía General del Estado, se lleva adelante una investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

RELACIONADAS
Cristian Zamora

Cristian Zamora es investigado por presunto enriquecimiento ilícito

Leer más

Este delito está reconocido en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente y estipula que se tratará de enriquecimiento ilícito cuando los “servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función”.

También se puntualiza que se “entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones”.

RELACIONADAS

En este marco, Zamora recalcó que la auditoría a sus cuenta y a sus actividades empresariales se han realizado entre el 2019 y 2025. "La mayor parte de la auditoria se hace cuando no era alcalde", señaló. 

¿Cuál es la sanción para este tipo de delito?

El COIP además estipula diferentes sanciones. Si el perjuicio es superior a 400 salarios básicos unificados (192.000 dólares), la sanción será con pena privativa de libertad de siete a 10 años.

RELACIONADAS

En caso de que el incremento patrimonial sea superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados, la pena privativa de libertad será de cinco a siete años. Y si el incremento del patrimonio es de hasta 200 salarios básicos unificados, la pena privativa de libertad será de tres a cinco años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Blue Town: estas son las decisiones que no cierran el conflicto en Puerto Azul

  2. Investigación contra Cristian Zamora: delito que se indaga y sanción

  3. Quinto Puente: Aguiñaga denunció falta de pagos antes de ruptura del convenio

  4. Ministerio de Ambiente activa protocolo eléctrico tras emergencia por lluvias

  5. Pujilí enfrenta crisis de agua potable tras deslave que afectó la red principal

LO MÁS VISTO

  1. Adultos mayores y devolución del IVA: pasos para consultar pagos pendientes

  2. Semana Santa 2026 en Ecuador: ¿Cuándo cae el próximo feriado de abril?

  3. ¿Qué documentación adicional se necesita para solicitar la devolución del IVA?

  4. La nueva sobretasa que Colombia impondrá a Ecuador entraría en vigencia en pocos días

  5. Luisa González responde a Noboa por acusaciones sobre viaje a Colombia

Te recomendamos