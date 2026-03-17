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  Guayaquil

Marcelita Aguiñaga
“Fuerza”: Aguiñaga se pronuncia tras allanamiento a Cristian Zamora.JOFFRE FLORES

Marcela Aguiñaga tras allanamiento a Cristian Zamora: “La política es de alto riesgo”

El alcalde de Cuenca denunció un allanamiento a su vivienda y cuestionó las razones; figuras políticas ya reaccionan

El allanamiento a la vivienda del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, este martes 17 de marzo, ha generado impacto en el escenario político nacional y ha provocado reacciones de varias autoridades, y una de ellas es la de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. 

La prefecta se pronunció en su cuenta de X tras la publicación del alcalde. “En Ecuador, hacer política se ha vuelto un deporte de alto riesgo”, escribió, agregando que lo ocurrido en Cuenca “lo confirma”. Su mensaje concluyó con una expresión de respaldo: “Fuerza”.

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El propio Zamora había denunciado que su vivienda fue allanada durante la madrugada, calificando el procedimiento como injustificado. “El que nada debe, nada teme”, afirmó en un video difundido en redes sociales, en el que detalló lo sucedido.

Cristian Zamora denuncia allanamiento en Cuenca y recibe respaldo político

Según el alcalde, durante el operativo la Policía incautó dos computadoras, un teléfono celular, varias memorias USB y documentos. El funcionario cuestionó el procedimiento y señaló que las razones expuestas serían “risibles”.

De acuerdo con su versión, la orden de allanamiento estaría relacionada con movimientos económicos de una empresa familiar en un periodo de cinco años, por un monto aproximado de 80.000 dólares, los cuales, según las autoridades, no tendrían la debida justificación.

La mañana de este martes, además, el alcalde dio a conocer que terminó una entrevista y agradeció las muestras de respaldo en Cuenca. "Su cariño, su apoyo y ese respaldo sincero que nace del corazón, me llenaron el alma, me dieron fuerza y me recordaron por qué vale la pena seguir. Gracias por tanto. Dios les pague por su solidaridad. Sigo con la frente en alto, firme y sin miedo", escribió. 

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