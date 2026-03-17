Marcela Aguiñaga: “No tengo diálogo con el presidente Daniel Noboa y lo lamento”

La prefecta del Guayas cuestiona el trato del Gobierno y advierte problemas en obras, lluvias y sector productivo

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, cuestionó la falta de diálogo con el presidente Daniel Noboa. La autoridad aseguró a EXPRESO que no mantiene comunicación con el mandatario y advirtió dificultades para coordinar temas urgentes de la provincia.

Marcela Aguiñaga: “No tengo diálogo con Daniel Noboa” por el Guayas

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció sobre los retrasos en el proyecto del Quinto Puente de Guayaquil, horas antes de que el Ministerio de de Infraestructura y Transporte terminara de forma unilateral el convenio para construir los accesos en los tramos 4 y 5.

Durante una entrevista con EXPRESO, la autoridad provincial aseguró que no ha recibido un trato adecuado por parte del Ministerio, aunque afirmó que continuará trabajando por el bienestar de la provincia.

“No me han tratado muy bien, pero por el bien común de los guayasenses sigo adelante”, expresó.

Aguiñaga revela falta de comunicación con Noboa en crisis del Guayas

Aguiñaga también reveló que no mantiene comunicación directa con el presidente de la República, Daniel Noboa, lo que calificó como una situación preocupante para la gestión provincial.

“No tengo ninguna conversación con el presidente y lo lamento”, indicó.

Explicó que esta falta de diálogo limita la coordinación en temas clave para el desarrollo del Guayas y enumeró varios problemas que requieren atención inmediata del Gobierno central:

Desarrollo vial en la provincia

Emergencia por la temporada de lluvias

Caída del precio del arroz

Dificultades del sector productivo

Problemas logísticos que afectan a productores (relacionados al toque de queda)

Aguiñaga señaló que ha recibido múltiples pedidos de ayuda por parte de agricultores y actores productivos.

“El sector productivo me ha escrito: prefecta, ayúdennos”, comentó.

La prefecta cerró su intervención con un llamado a mejorar la comunicación entre autoridades, insistiendo en que el diálogo es clave para el país.

“Hay que conversar, al país le hace bien conversar. Esto no quiere decir que sea aliada del Gobierno”, concluyó.

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