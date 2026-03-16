Marcela Aguiñaga responde al Gobierno por concesión: “El ministro está mal informado”

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, defiende la prórroga de 30 años dentro del contrato de concesión vial y rechaza los cuestionamientos del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Asegura que la medida evitó que la deuda crezca en $172 millones y cuestiona la falta de aportes del Gobierno central para el mantenimiento de las vías provinciales.

– ¿Por qué comprometer la gestión vial por 30 años y no apostarle por un nuevo proceso competitivo?

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– Lo que ha suscrito la Prefectura del Guayas no es un nuevo contrato; se tiene un contrato de concesión desde 1998 y lo que hicimos es ordenar el existente que esta administración heredó. Dentro de este contrato se dice que cada año, cuando hay un desequilibrio financiero, hay un mecanismo que debe usarse anualmente llamado el REEF que determina entre la tarifa del peaje que paga el usuario y los costos de operación y mantenimiento de las vías. Hemos hecho prorrogar, por lo tanto no requería ni de un concurso o licitación. Ahora usted dirá, ¿pero por qué prefecta lo hizo ahora? Porque este mecanismo estableció la Contraloría, que debe hacerse anualmente, y por 12 años no se había hecho y hace que la deuda se vaya acumulando; de no hacerlo, al año 2026 hubiéramos acumulado $172 millones más que hoy le hemos ahorrado a la institución. Hay varios mecanismos de cómo se busca solucionar esa brecha: o sube la tarifa del peaje, se inyectan recursos de la propia Prefectura o se prorroga la deuda por un plazo determinado, que en este caso son 30 años. ¿Por qué les llama la atención si anteriores prefectos como Jairala hizo el REEF 5 y 6? Llegamos a tomar decisiones complejas, pero para eso estamos aquí. Llegamos a tomar decisiones complejas, pero para eso estamos aquí. El 12 de agosto de 2024 le notifiqué a la Contraloría que iniciaba las negociaciones del REEF y en diciembre de 2025 le notifiqué que terminé, que tenemos un nuevo REEF y que vengan a auditarnos.

– El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) señala que no hubo información en torno a esta ampliación y cuestiona la transparencia.

– Lamento tener que decirle que el ministro está mal informado por funcionarios que tienen otros intereses. A mí me parece que los intereses no están en velar por la calidad del servicio de las vías, sino con otros intereses que son electorales y no técnicos. Por 12 años no se tomaron estas decisiones. Ahora, la pregunta debe ser por qué quieren quitarle las vías del Guayas a la Prefectura del Guayas, las mejores vías del país, porque si estarían en malas condiciones, lo entenderían, pero por qué atentar contra la descentralización que fue entregada a la provincia. No ha habido Gobierno central, entiéndase Ejecutivo, Noboa, Lasso, Moreno, Correa, que haya entregado un solo dólar para el mantenimiento de estas vías.

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– Dice que quieren quitarle las vías, ¿pero hay un oficio sobre aquello o es una presunción?

– Es una presunción porque un funcionario, vocero del Ministerio de Infraestructura, lo ha anunciado; que buscarían dar por terminado o anular el REEF e ir hacia la búsqueda, quizá, de quitarle la delegación a la Prefectura del Guayas; es por ahí por donde va la estrategia.

– Pero en el caso de las concesiones, la Contraloría ya se ha pronunciado y está elaborando un examen.

– Hemos sido notificados el día sábado y he dispuesto las facilidades y estamos convencidos de que hemos negociado en las mejores condiciones para la provincia. Tanto es así que hemos obtenido $110 millones frescos para nuevas obras de ampliación de la red vial, terminar el tramo Durán-Juján, poner alumbrado público a la entrada de cabeceras cantonales, financiar la inteligencia artificial y modernización de peajes... Son $516 millones de deuda. ¿Ha salido un cheque de esta institución a favor de las concesionarias? No, y no saldrá.

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– Si la Contraloría detecta alguna irregularidad, ¿usted asumiría la responsabilidad?

– Mire, todo funcionario público somos sujetos a fiscalización y control y eso le corresponde a Contraloría. Mandamos reportes trimestrales; mire, le puedo dar el último reporte al señor ministro que dice que no ha recibido. Parece que no revisa su Quipux de manera cotidiana. ¿Pero por qué la dedicatoria con Guayas? Porque no dijeron nada cuando se amplió la concesión a 50 años renovada por 30 de Panavial, ¿Por qué la administra el ente regulador? ¿Sabía usted que las recaudaciones, o mejor dicho, el costo de mantenimiento de kilómetro en la red de Panavial es más cara que la provincia del Guayas? Y eso ha sido auditado ya. Por último, en Panavial el Gobierno central puso $80 millones; en el caso de Guayas ningún Gobierno ha puesto un dólar. Esta plata la ha puesto la provincia.

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