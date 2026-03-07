Un mes sin Aquiles Álvarez: renuncias y cambios sacuden al Municipio de Guayaquil

Expertos analizan si se trata de ajustes de confianza o de un escenario de inestabilidad institucional

Este martes 10 de marzo se cumple un mes de la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del caso denominado como “Goleada”. Desde aquella madrugada que sacudió a la ciudad, también se han producido cambios puertas adentro en el Municipio. Quien tomó las riendas fue la vicealcaldesa Tatiana Coronel, quien en más de una ocasión ha defendido la gestión. Incluso, en una sesión del Concejo se refirió a una oleada de rumores. “Se ha dicho y se seguirá diciendo mil cosas: que quién me puso, que me van a sacar. No me interesa”, expresó.

Desde la detención se han registrado una serie de cambios en direcciones municipales y en los directorios de empresas públicas municipales, y entre los casos más conocidos está el de Fernando Cornejo, director, y David Norero, secretario. Otros cambios se registraron en direcciones como Comunicación, donde Christian Moscoso dejó el cargo, y en la Dirección de la Mujer, donde Andrea Giler ya no figura como titular. En sus lugares han asumido Pablo Ramírez y María Gabriela García, respectivamente.

Pero, ¿qué significan estas renuncias o cambios internos? ¿Reflejan una crisis dentro del movimiento político o responden a una reacción institucional preventiva?

Para el analista político Oswaldo Moreno, es normal que un funcionario de alto nivel decida trabajar con personas de confianza. “Tiene que plantear una impronta o construirla”, explica.

Sobre si esta situación podría debilitar el liderazgo político de Álvarez, Moreno considera que aún es pronto para medirlo. “Es muy difícil determinarlo en este momento. Eso se podrá medir en las elecciones seccionales o en el transcurso de los acontecimientos”, señala.

“Aquiles Álvarez era el opositor más fuerte y posicionado que tenía el Gobierno, lo cual genera interpretaciones distintas: para algunos se trata de persecución política; para otros, de la detención de la persona incorrecta. Es bastante complicado plantear si esto debilita o no al alcalde”, comentó.

¿Ajustes administrativos o crisis política?

Ante la consulta sobre si el Municipio enfrenta una crisis política puntual o una reconfiguración del poder, Moreno considera que “claramente hay una crisis”, aunque advierte que no es solo local, sino también nacional. “La ciudad es la gran perjudicada. Aquí todos pierden. Lo sabremos cuando vayamos a las urnas”, añade.

Para Andrea Endara, coordinadora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, estas renuncias responden a una cultura de “supervivencia”.

“Los puestos de directores son cargos de confianza. A veces hay directores que no tienen nada que ver con el área que dirigen, pero están ahí precisamente por esa confianza, algo similar a lo que ocurre con los ministros”, explica.

Analistas hablan de “supervivencia política”

En ese sentido, sostiene que varios funcionarios buscan proteger su trayectoria profesional. “Estas personas están tratando de sobrevivir. Buscan salvar su imagen y su visión profesional. Para no estar atados a posibles casos por los que se acusa al alcalde, prefieren dar un paso al costado”, afirma.

Endara considera que no se trata necesariamente de una reconfiguración política del Municipio. “Si la alcaldesa fuera Blanca López, podríamos decir que se está sacando a un grupo para poner a otro. Pero a Tatiana Coronel se la lee como una sucesora temporal que está manteniendo el fuerte mientras regresa el alcalde”, sostiene.

El alcalde Aquiles Álvarez y la vicealcaldesa Tatiana Coronel son figuras del movimiento RETO (Renovación Total), aunque fueron electos por la RC. ILUSTRACION/EXPRESO

No obstante, advierte que Coronel deberá hacer concesiones y aprender a manejar las dinámicas internas de la gestión municipal. “Tal vez allí podríamos hablar de algún cambio, pero en su mayoría diría que responde a un tema de supervivencia: que no se los vincule con la estructura del alcalde, porque tienen firma de responsabilidad”, agrega.

Endara también alerta que la gestión podría paralizarse si las direcciones quedan sin titulares, especialmente en los programas municipales. “Mientras se mantiene al frente, debe poner la cara, designar encargados y negociar con su propio partido, que también atraviesa una crisis”.

La incertidumbre sobre el futuro político de Aquiles Álvarez

La académica considera que asumir una dirección municipal en este momento es complicado. “No sabemos cuánto va a durar. Si el alcalde regresa, podría decidir cambios. Además, es una situación temporal hasta mayo, cuando se produzca el cambio de alcalde. Ante este escenario es difícil saber si Álvarez podrá candidatearse o qué tan fuerte está políticamente para ser reelegido”, añade.

Endara advierte que es posible que existan más renuncias, pues cuando se producen procesos que descolocan a una institución, es normal que ocurran. “El reto para Tatiana Coronel es nombrar personas que mantengan el nivel de eficiencia que tenía la gestión, o incluso lo mejoren, para demostrar que el Municipio sigue funcionando a pesar de la ausencia del alcalde”, añade.

Mientras que la concejala socialcristiana Ana Chóez señala que, cuando en pocas semanas se acumulan varias renuncias y cambios en direcciones municipales, es “difícil sostener que se trata únicamente de ajustes administrativos normales”.

“Estos movimientos evidencian un escenario de inestabilidad dentro de la estructura municipal y reflejan las dificultades que atraviesa la administración para mantener una conducción clara y sostenida. La gestión pública requiere equipos estables, coordinación y liderazgo para poder responder adecuadamente a las necesidades de la ciudad”, afirma.

Finalmente, sostiene que la ausencia del alcalde genera un “vacío de conducción que termina repercutiendo en el funcionamiento institucional”. “En un momento como este, la ciudad necesita certezas, institucionalidad y una gestión que priorice el orden y la continuidad del trabajo municipal por encima de cualquier incertidumbre interna”, concluye.

