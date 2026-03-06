¿Quién es Manuel Salvatierra, el nuevo gerente encargado de la ATM?

La ATM vuelve a tener cambios en su cúpula. Manuel Salvatierra asume como gerente general encargado tras la salida de Navas

Los cambios en la estructura municipal de Guayaquil continúan. Fernando Navas ya no figura como gerente general de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), según confirmó una fuente interna de la institución a EXPRESO.

De acuerdo con la fuente consultada, Manuel Salvatierra se encuentra actualmente como gerente general encargado de la ATM, mientras se define la titularidad definitiva del cargo.

¿Quién es Manuel Salvatierra?

Salvatierra no es un rostro nuevo dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad. De acuerdo con registros de la Contraloría General del Estado, en 2024 ocupó el cargo de director de Registro y Retención Técnica Vehicular dentro de la ATM.

Posteriormente ascendió dentro de la estructura institucional hasta convertirse en subgerente general de la entidad, cargo que desempeñó antes de asumir temporalmente la gerencia.

Ya fue gerente general en 2025

Los registros oficiales muestran que Manuel Salvatierra ya ocupó el cargo de gerente general de la ATM entre el 9 de abril y el 8 de julio de 2025.

Tras ese periodo, desde el 9 de julio de 2025 volvió a figurar como subgerente general de la institución, puesto que mantenía hasta los recientes cambios administrativos.

Ahora, según confirmó una fuente de la ATM a EXPRESO, Salvatierra vuelve a asumir la gerencia general, esta vez en calidad de encargado, en medio de los ajustes en la estructura administrativa del Municipio de Guayaquil, hoy liderado por Tatiana Coronel.

Hasta el momento, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la salida de Fernando Navas ni sobre la duración de esta designación temporal.

