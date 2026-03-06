Copa Libertadores Sub 20 en Ecuador: Fecha, partidos, equipos y estadio que se juega

Conoce los detalles importantes del torneo que se desarrollará en Quito en marzo. Dos clubes ecuatorianos están presentes

Quito se convierte desde el sábado 7 de febrero en el epicentro del fútbol formativo del continente. La capital se viste de gala para recibir la Copa Libertadores sub-20, certamen que se desarrollará hasta el domingo 22 en tres escenarios deportivos.

Liga de Quito y Universidad Católica son los anfitriones. Llegan como campeón y subcampeón nacional, respectivamente, del torneo local sub-19 del año anterior.

Equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores Sub-20 2026

Por un lado, la Chatoleí buscará hacer respetar la casa con su juego vistoso y efectivo. Por el otro, el conjunto albo llega con la etiqueta de favorito y la obligación histórica de ser protagonista en su propio estadio y ante su gente.

Liga de Quito Sub 20 se prepara para la Libertadores Sub 20. cortesía

Ambos clubes ecuatorianos tienen la misión de mantener el trofeo en casa, siguiendo la estela de lo que alguna vez logró Independiente del Valle. El Trencito será el primero en saltar a la cancha, el domingo 8, cuando enfrente a Palmeiras (19:00), mientras que los azucenas tendrán acción el lunes (17:00 de Ecuador) midiendo a Belgrano.

La gran amenaza para los representantes ecuatorianos es Flamengo, que llega a Quito con un objetivo claro: conseguir el tricampeonato (antes ganó en 2024 y 2025).

El equipo de Río de Janeiro inicia la defensa del título est e sábado 7 (19:00) en duelo ante Estudiantes de Mérida, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Universidad Católica Sub 20 se alista para la Copa Libertadores de la categoría cortesía

Previo a este compromiso, abrirá el torneo el choque entre Independiente de Medellín y Bolívar, a las 17:00.

Los campeones ausentes de la Libertadores Sub-20

En esta ocasión, el torneo no contará con la presencia de clubes que quedaron campeones en ediciones pasadas como Universitario de Deportes (ganador de la primera edición en 2011), River Plate (2012), Sao Paulo (2016), Independiente del Valle (2020), Peñarol (2022) y Boca Juniors (2023).

La competencia tendrá una fase de grupos, con tres llaves de cuatro equipos, de los cuales el líder, y el mejor segundo de todas las llaves, avanzarán a semifinales.

En esa instancia, el primero del grupo A se medirá con el mejor segundo, mientras que el ganador del grupo B se enfrentará al líder del grupo C.

Los ganadores definirá el título del torneo continental.

Grupos y sedes de la Copa Libertadores Sub-20 2026

